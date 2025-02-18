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Мирра Андреева побила рекорд Коко Гауфф на турнирах WTA-1000

Российская теннисистка Мирра Андреева стала рекордсменкой по числу побед на турнирах категории WTA-1000 до 18 лет. Об этом сообщает Opta.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: DARREN ENGLAND/EPA

Накануне 17-летняя россиянка на турнире WTA-1000 в Дубае в матче первого круга разгромила представительницу Армении Элину Аванесян (6:2, 6:1). Эта победа стала для Андреевой рекордной 18‑й на «тысячниках». Ранее этот рекорд принадлежал американке Коко Гауфф (17).

В топ-5 по числу побед на турнирах WTA-1000 до наступления 18 лет входят также американка Аманда Анисимова (9), россиянка Анастасия Павлюченкова (7) и чешка Линда Фрухвиртова (6).

Стоит отметить, что у Андреевой есть еще два месяца, чтобы улучшить этот рекорд —18 лет ей исполнится 29 апреля.

Во втором круге турнира Андреева сыграет с 39-й ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии. Счет в личных встречах — 1−0 в пользу россиянки.