Андрей Рублев высказался о фильме Тарковского «Андрей Рублев»

— Вы когда-нибудь смотрели фильм Андрея Тарковского под названием «Андрей Рублев»?
— Нет. Я знаю, кто такой Тарковский, это великое имя в культуре, я слышал об этом фильме, но никогда его не видел.
— Это история о человеке, который пытается сохранить веру в трудные времена, чтобы выполнить свою миссию. Такой посыл вызывает у вас какие-то эмоции?
— Да, думаю, как и у всех.
— У вас никогда не было проблем с сохранением веры?
— Это зависит от того, о чем мы говорим. Если говорить обо мне, о вещах, касающихся меня, то нет, у меня никогда не было с этим проблем. Но если мы поговорим о других вещах… Что касается тенниса, я не теряю веру в него. Если бы я не верил в себя, как вы хотите, чтобы я надеялся добиться хороших результатов? Я должен быть человеком, который верит в себя больше всего на свете. В противном случае у меня нет шансов на завоевание титулов, — приводит слова Рублёва Eurosport.fr.
27-летний Рублев является 10-й ракеткой мира. Спортсмен выиграл 16 турниров под эгидой ATP в одиночном разряде и 4 — в парном. На турнирах «Большого шлема» теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.