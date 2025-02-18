Андрей Рублев высказался о фильме Тарковского «Андрей Рублев»

— Это зависит от того, о чем мы говорим. Если говорить обо мне, о вещах, касающихся меня, то нет, у меня никогда не было с этим проблем. Но если мы поговорим о других вещах… Что касается тенниса, я не теряю веру в него. Если бы я не верил в себя, как вы хотите, чтобы я надеялся добиться хороших результатов? Я должен быть человеком, который верит в себя больше всего на свете. В противном случае у меня нет шансов на завоевание титулов, — приводит слова Рублёва Eurosport.fr.