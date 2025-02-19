Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дубае

В матче третьего круга турнира WTA-1000 в Дубае 17-летняя россиянка со счетом 6:1, 6:1 разгромила американку Пейтон Стернс, которая занимает в мировом рейтинге 46-е место. Поединок продлился один час и 12 минут.
Из-за прошедших накануне дождей Мирра Андреева отыграла второй матч за день. Ранее россиянка одолела представительницу Чехии Маркету Вондроушову — 7:5, 6:0. Мирра осталась единственной представительницей России в одиночном разряде на турнире в Дубае. Ранее свои матчи проиграли Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова и еще пять россиянок.
17-летняя Андреева стала самой молодой теннисисткой, которая четыре раза достигла четвертьфинальной стадии на турнирах категории WTA 1000 с момента появления этого формата в 2009 году.
20 февраля Мирра Андреева за выход в полуфинал «тысячника» в Дубае поборется со второй ракеткой мира Игой Швентек. Соперницы во второй раз встретятся друг с другом. На «Мастерс» в Цинциннати в 2024 году сильнее была представительница Польши.