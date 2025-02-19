Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дубае

20 февраля Мирра Андреева за выход в полуфинал «тысячника» в Дубае поборется со второй ракеткой мира Игой Швентек. Соперницы во второй раз встретятся друг с другом. На «Мастерс» в Цинциннати в 2024 году сильнее была представительница Польши.