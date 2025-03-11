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Хачанов проиграл американцу и покинул турнир в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертый круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

23-я ракетка мира Хачанов встречался с представителем США Беном Шелтоном, который занимает 12-е место в рейтинге АТР. 28-летний Хачанов уступил 22-летнему Шелтону в двух сетах со счетом 3:6, 5:7. Спортсмены провели на корте 1 час 35 минут.

В четвертом круге Шелтон сыграет с соотечественником Брэндоном Накашимой, который располагается на 33-м месте в мировом рейтинге.

Среди россиян в одиночном разряде продолжает борьбу за титул шестая ракетка мира Даниил Медведев. Ранее он вышел в четвертый круг турнира после отказа соперника. За выход в четвертьфинал Индиан-Уэллса Медведев поборется с представителем США Томми Полом. Счет личных встреч между теннисистами 3−1 в пользу Медведева. В прошлом году на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл Пола в полуфинале.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта. Общий призовой фонд у мужчин составляет чуть более $13 млн. Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас.