Хачанов проиграл американцу и покинул турнир в Индиан-Уэллсе

23-я ракетка мира Хачанов встречался с представителем США Беном Шелтоном, который занимает 12-е место в рейтинге АТР. 28-летний Хачанов уступил 22-летнему Шелтону в двух сетах со счетом 3:6, 5:7. Спортсмены провели на корте 1 час 35 минут.
В четвертом круге Шелтон сыграет с соотечественником Брэндоном Накашимой, который располагается на 33-м месте в мировом рейтинге.
Среди россиян в одиночном разряде продолжает борьбу за титул шестая ракетка мира Даниил Медведев. Ранее он вышел в четвертый круг турнира после отказа соперника. За выход в четвертьфинал Индиан-Уэллса Медведев поборется с представителем США Томми Полом. Счет личных встреч между теннисистами 3−1 в пользу Медведева. В прошлом году на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл Пола в полуфинале.
Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта. Общий призовой фонд у мужчин составляет чуть более $13 млн. Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас.