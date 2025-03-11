Хачанов проиграл американцу и покинул турнир в Индиан-Уэллсе

Среди россиян в одиночном разряде продолжает борьбу за титул шестая ракетка мира Даниил Медведев. Ранее он вышел в четвертый круг турнира после отказа соперника. За выход в четвертьфинал Индиан-Уэллса Медведев поборется с представителем США Томми Полом. Счет личных встреч между теннисистами 3−1 в пользу Медведева. В прошлом году на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл Пола в полуфинале.