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Мирра Андреева потрясена тем, что Леброн Джеймс знает о ней

Первая ракетка России Мирра Андреева рассказала о своей реакции на поддержку одного из лучших игроков НБА Леброна Джеймса.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Напомним, 17-летняя Мирра Андреева стала чемпионкой престижного турнира в американском Индиан-Уэллсе. В одном из послематчевых интервью она рассказала, что слова Джеймса помогли ей настроиться на матч. Позднее звездный баскетболист поздравил Андрееву с победой в соцсетях и заявил, что она все сделала сама.

«Я увидела, что он репостнул мое фото себе в сториз, тут же сделала скриншот и отправила его всем. Потрясающее ощущение. Это очень много значит для меня. Просто то, что он знает о моем существовании. Для меня это удивительно», — приводит слова Андреевой Tennis Channel в одной из соцсетей.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Андреева обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси. Она стала самой молодой чемпионкой соревнований после американки Серены Уильямс. Также Мирра Андреева стала третьей теннисисткой за последние 40 лет, кому удалось обыграть первую и вторую ракетки мира на одном турнире под эгидой WTA до 18-летия. На пути к финалу Андреева победила Игу Швентек. В XXI веке это не удавалось никому.

В обновленном рейтинге WTA Андреева впервые в карьере поднялась на 6-е место.