Мирра Андреева потрясена тем, что Леброн Джеймс знает о ней

«Я увидела, что он репостнул мое фото себе в сториз, тут же сделала скриншот и отправила его всем. Потрясающее ощущение. Это очень много значит для меня. Просто то, что он знает о моем существовании. Для меня это удивительно», — приводит слова Андреевой Tennis Channel в одной из соцсетей.