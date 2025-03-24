WTA наняла телохранителя для Швентек после угроз сталкера

«Безопасность — наш главный приоритет. Мы следим за сетью, чтобы отследить подобные вещи. Конструктивная критика — это одно, а угрозы, разжигание ненависти или срыв тренировок — совсем другое. Этого нельзя допустить. Мы сообщили о произошедшем организаторам турнира, а также WTA, которые немедленно отреагировали и приняли дополнительные меры предосторожности, предоставив дополнительную защиту, за что мы очень благодарны», — сказала менеджер Швентек Дарья Сульгостовская.