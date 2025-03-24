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WTA наняла телохранителя для Швентек после угроз сталкера

Как сообщает Sport.pl, вторая ракетка мира Ига Швентек из Польши столкнулась с преследованием со стороны мужчины на турнире WTA в Майами.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным источника, во время одной из тренировок на турнире неизвестный мужчина с трибун стал задавать теннисистке вопросы о ее семье и коллегах. В воскресенье после матча с представительницей Бельгии Элизе Мертенс (7:6, 6:1) Швентек сопровождала дополнительная охрана.

«Безопасность — наш главный приоритет. Мы следим за сетью, чтобы отследить подобные вещи. Конструктивная критика — это одно, а угрозы, разжигание ненависти или срыв тренировок — совсем другое. Этого нельзя допустить. Мы сообщили о произошедшем организаторам турнира, а также WTA, которые немедленно отреагировали и приняли дополнительные меры предосторожности, предоставив дополнительную защиту, за что мы очень благодарны», — сказала менеджер Швентек Дарья Сульгостовская.

В феврале WTA запретила посещение матчей под эгидой организации мужчине, который преследовал британку Эмму Радукану на турнире в Дубае.

23-летняя полька четыре раза побеждала на «Ролан Гаррос» в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах, в 2022 году Ига также побеждала на Открытом чемпионате США. В общей сложности на протяжении 125 недель Швентек была первой ракеткой мира.