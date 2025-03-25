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Медведев впервые за два года покинет топ-10 рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев по итогам «Мастерса» в Майами покинет топ-10 рейтинга ATP.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Во втором круге 29-летний россиянин проиграл испанцу Хауме Муньяру (2:6, 3:6) и не смог защитить рейтинговые очки за прошлогодний полуфинал. После поражения Медведев упал с восьмой на десятую строчку в Live-рейтинге.

Спустя три дня на десятую строчку поднялся австралиец Алекс де Минаур, победивший в третьем круге бразильца Жоао Фонсеку (5:7, 7:5, 6:3).

Таким образом, Медведев впервые с февраля 2023 года выпал из топ-10 мирового рейтинга. Также Даниил потеряет статус первой ракетки России, который перейдет к Андрею Рублеву, сохранившему за собой девятую строчку рейтинга АТР.

Турнир в Майами с общим призовым фондом 9,1 млн долларов завершится 30 марта. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл болгарина Григора Димитрова (6:3, 6:1).