Медведев впервые за два года покинет топ-10 рейтинга ATP

Во втором круге 29-летний россиянин проиграл испанцу Хауме Муньяру (2:6, 3:6) и не смог защитить рейтинговые очки за прошлогодний полуфинал. После поражения Медведев упал с восьмой на десятую строчку в Live-рейтинге.