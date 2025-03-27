Александра Эала назвала Шарапову своей любимой теннисисткой

Напомним, 140-я ракетка мира из Филиппин Александра Эала стала сенсацией турнира категории WTA 1000 в Майами. Спортсменка пробилась в полуфинал турнира, обыграв на пути трех чемпионок турниров Большого шлема: Алену Остапенко, Мэдисон Киз и Игу Швентек.
«Когда я была маленькой, моей абсолютной фавориткой была Мария Шарапова. Мне нравилась ее энергия и, конечно, ее стиль, и то, как она себя преподносила, такая молодая. Она была тем человеком, на которого я действительно равнялась. Потом позже [нравились] такие игроки, как Симона Халеп, Ли На и Эшли Барти. Меня вдохновляли многие теннисистки», — приводит слова Эалы Punto de Break.
За выход в финал турнира Александра Эала поборется с 4-й ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.
Мария Шарапова — самая титулованная российская теннисистка. Она выиграла 36 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе пять турниров Большого шлема. Также Шарапова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года. С 2005 по 2012 год спортсменка пять раз возглавляла одиночный рейтинг WTA, проведя в статусе первой ракетки мира 21 неделю. В феврале 2020 года Шарапова объявила о завершении карьеры. В июле 2024 года спортивный телеканал ESPN включил Марию в список лучших теннисисток XXI века.