Александра Эала назвала Шарапову своей любимой теннисисткой

«Когда я была маленькой, моей абсолютной фавориткой была Мария Шарапова. Мне нравилась ее энергия и, конечно, ее стиль, и то, как она себя преподносила, такая молодая. Она была тем человеком, на которого я действительно равнялась. Потом позже [нравились] такие игроки, как Симона Халеп, Ли На и Эшли Барти. Меня вдохновляли многие теннисистки», — приводит слова Эалы Punto de Break.