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Мирра Андреева опустилась на одну строчку в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева потеряла одну позицию в мировом рейтинге. 17-летняя Андреева опустилась с 6-го на 7-е место, пропустив вперед итальянку Джасмин Паолини.

Напомним, на турнире категории WTA 1000 в Майами Андреева дошла до третьего круга, где уступила представительнице США Аманде Анисимовой.

Ранее Андреева выиграла два престижных турнира подряд в Дубае и Индиан-Уэллсе. В финале Индиан-Уэллса россиянка обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси.

Соболенко продолжает лидировать в рейтинге WTA. Она стала победительницей турнира в Майами, который завершился 29 марта, обыграв в финале Джессику Пегулу из США. Второе место занимает представительница Польши Ига Швентек. На третьей строчке располагается Коко Гауфф из США.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина опустилась на две строчки и теперь располагается на 10-м месте в рейтинге.

Другая российская теннисистка Диана Шнайдер также потеряла одну позицию и теперь занимает 14-е место в рейтинге. На турнире в Майами Шнайдер потерпела поражение во втором круге от соотечественницы Анны Блинковой.

Людмила Самсонова поднялась на две позиции с 21-го на 19-е место. Екатерина Александрова опустилась на шесть строчек с 20-го на 26-е место.