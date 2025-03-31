WTA сменила флаг Касаткиной в рейтинге на австралийский

«Австралия — место, которое я люблю, невероятно гостеприимное, и там я чувствую себя как дома. Мне нравится в Мельбурне, и я с нетерпением жду, когда смогу сделать это место своим домом. В связи с этим я с гордостью объявляю, что с этого момента я буду представлять свою новую родину, Австралию, в своей профессиональной теннисной карьере», — написала в социальных сетях Дарья Касаткина.