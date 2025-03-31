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WTA сменила флаг Касаткиной в рейтинге на австралийский

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) у Дарьи Касаткиной теперь указан австралийский флаг вместо ранее используемого нейтрального.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина в обновленном рейтинге WTA официально представляет Австралию. 29 марта Дарья Касаткина объявила, что теперь будет выступать за другую страну.

«Австралия — место, которое я люблю, невероятно гостеприимное, и там я чувствую себя как дома. Мне нравится в Мельбурне, и я с нетерпением жду, когда смогу сделать это место своим домом. В связи с этим я с гордостью объявляю, что с этого момента я буду представлять свою новую родину, Австралию, в своей профессиональной теннисной карьере», — написала в социальных сетях Дарья Касаткина.

27-летняя Касаткина занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На ее счету восемь побед на турнирах под эгидой организации. Самый значимый результат на турнирах «Большого шлема» — выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году.

В 2021 году Касаткина в составе российской команды стала победителем Кубка Билли Джин Кинг. За свои достижения в 2022 году она получила звание заслуженного мастера спорта России.

В конце февраля глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев говорил, что сменить гражданство могут не менее 20 россиян. В 2024 году из известных российских теннисистов в другие сборные перешли Александр Шевченко (Казахстан) и Элина Аванесян (Армения).