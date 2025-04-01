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«Баба с возу — кобыле легче». Роднина — о ситуации с Касаткиной

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала решение Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство. Об этом сообщает Sport24.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На прошлой неделе 27-летняя теннисистка, занимающая 12-е место в рейтинге WTA, заявила, что получила вид на жительство в Австралии и будет представлять эту страну. В понедельник Касаткина официально стала австралийской теннисисткой.

«Смена спортивного гражданства Касаткиной? Не хочу много об этом говорить. Для меня это ситуация из разряда “баба с возу — кобыле легче”. У нее есть такое право, она им воспользовалась. В мире каждый день множество людей меняет гражданство. Это нормально. Мы лишний раз доказываем, что Россия — абсолютно свободная страна, в которой граждане имеют право в рамках закона поступать так, как считают нужным», — сказала Роднина.

Касаткина является уроженкой Тольятти. На ее счету восемь титулов WTA в одиночном разряде и победа на юношеском «Роллан Гаррос» (2014). В 2021 году Касаткина в составе сборной России стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг. В сентябре 2022 года ей было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта».