«Баба с возу — кобыле легче». Роднина — о ситуации с Касаткиной

«Смена спортивного гражданства Касаткиной? Не хочу много об этом говорить. Для меня это ситуация из разряда “баба с возу — кобыле легче”. У нее есть такое право, она им воспользовалась. В мире каждый день множество людей меняет гражданство. Это нормально. Мы лишний раз доказываем, что Россия — абсолютно свободная страна, в которой граждане имеют право в рамках закона поступать так, как считают нужным», — сказала Роднина.