«Про нее надо забыть». Фетисов обвинил Касаткину в неблагодарности

На прошлой неделе 27-летняя теннисистка, занимающая 12-е место в рейтинге WTA, заявила, что получила вид на жительство в Австралии и будет представлять эту страну. В понедельник Касаткина официально стала австралийской теннисисткой.
«Это ее выбор, пусть она с ним живет. Это неблагодарность. Судя по всему, ни о морали, ни о каких-то других качествах говорить не приходится. Считаю, что про нее надо забыть и больше не вспоминать», — сказал Фетисов.
Касаткина является уроженкой Тольятти. На ее счету восемь титулов WTA в одиночном разряде и победа на юношеском «Ролан Гаррос» (2014). В 2021 году Касаткина в составе сборной России стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг. В сентябре 2022 года ей было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта».
В марте 2025 года Касаткина уступила статус первой ракетки России 17-летней Мирре Андреевой. После смены спортивного гражданства она стала первой ракеткой Австралии.