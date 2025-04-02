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«Про нее надо забыть». Фетисов обвинил Касаткину в неблагодарности

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал решение российской теннисистки Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На прошлой неделе 27-летняя теннисистка, занимающая 12-е место в рейтинге WTA, заявила, что получила вид на жительство в Австралии и будет представлять эту страну. В понедельник Касаткина официально стала австралийской теннисисткой.

«Это ее выбор, пусть она с ним живет. Это неблагодарность. Судя по всему, ни о морали, ни о каких-то других качествах говорить не приходится. Считаю, что про нее надо забыть и больше не вспоминать», — сказал Фетисов.

Касаткина является уроженкой Тольятти. На ее счету восемь титулов WTA в одиночном разряде и победа на юношеском «Ролан Гаррос» (2014). В 2021 году Касаткина в составе сборной России стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг. В сентябре 2022 года ей было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта».

В марте 2025 года Касаткина уступила статус первой ракетки России 17-летней Мирре Андреевой. После смены спортивного гражданства она стала первой ракеткой Австралии.