Рыбакина рассказала, чем может заняться после завершения карьеры

«Я не могу представить себя как тренера, путешествующего с кем-то постоянно, но могла бы стать тренером юниора, игрока постарше или профессионала. Также было бы здорово заниматься обучением маленьких детей. Однако трудно сказать, чем я буду заниматься в будущем», — сказала Рыбакина в подкасте теннисистки Каролин Гарсии.