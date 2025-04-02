Рыбакина рассказала, чем может заняться после завершения карьеры

«Я не могу представить себя как тренера, путешествующего с кем-то постоянно, но могла бы стать тренером юниора, игрока постарше или профессионала. Также было бы здорово заниматься обучением маленьких детей. Однако трудно сказать, чем я буду заниматься в будущем», — сказала Рыбакина в подкасте теннисистки Каролин Гарсии.
Напомним, в этом сезоне Елена Рыбакина потеряла несколько позиций и опустилась на 10-е место в мировом рейтинге. На первом в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии представительница Казахстана вылетела в четвертом круге, уступив будущей чемпионке Мэдисон Киз из США.
Также на последнем крупном турнире категории WTA 1000 в Майами Рыбакина не смогла защитить очки за прошлогодний финал. Она потерпела поражение во втором круге, проиграв Эшлин Крюгер из США.
Ближайшим соревнованием, на котором выступит Елена Рыбакина, станет турнир категории WTA 1000 в Мадриде, который пройдет с 22 апреля по 3 мая. Действующей победительницей грунтового турнира в столице Испании является вторая ракетка мира из Польши Ига Швентек.