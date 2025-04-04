Сафин впервые высказался о сотрудничестве с Андреем Рублевым

«Все зависит от него. Я могу дать ему напутствие. Андрею нужно потрудиться, вещи не происходят волшебным образом. Мы посмотрим, как пойдут дела в ближайшие две недели. С нетерпением ждём этого. Не знаю, что насчёт срока. Лучше вам узнать у Андрея», — приводит слова Сафина Punto de Break.
Рублев и Сафин будут работать вместе как минимум до конца грунтового сезона — на турнирах в Монте-Карло, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос». Основным тренером Андрея остается Фернандо Висенте.
Андрей Рублев на данный момент является девятой ракеткой мира. Спортсмен выиграл 17 турниров под эгидой ATP в одиночном разряде и 4 — в парном. На турнирах «Большого шлема» теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.