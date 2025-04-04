Сафин впервые высказался о сотрудничестве с Андреем Рублевым

Андрей Рублев на данный момент является девятой ракеткой мира. Спортсмен выиграл 17 турниров под эгидой ATP в одиночном разряде и 4 — в парном. На турнирах «Большого шлема» теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.