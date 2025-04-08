Медведев рассказал, кому послал воздушный поцелуй после матча

11-я ракетка мира Медведев встречался с соотечественником Кареном Хачановым, который располагается на 25-м месте в мировом рейтинге. Матч продолжался около трех часов и завершился победой Медведева в трех сетах со счетом 7:5, 4:6, 6:4.
После окончания встречи Медведев послал в сторону трибун несколько воздушных поцелуев.
«Я чувствовал, что играю так, как надо. Да, реально, были маленькие плохо принятые решения в важные моменты. Но я чувствовал, что делаю все так, как надо, и я реально был ближе к победе во всех трех сетах. Я просто чувствовал, что нужно просто стараться, дожимать. В принципе, никаких проблем не было. Только один болельщик кричал мне под руку на моей подаче, ну я ему поцелуйчики отправил после матча», — сказал Медведев в интервью проекту «Больше!».
Во втором круге Медедев сыграет с 39-ракеткой мира французом Александром Мюллером.
Турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло завершится 13 апреля. Его призовой фонд составляет более €6 млн. Действующим победителем соревнований является представитель Греции Стефанос Циципас. В прошлогоднем финале он обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 6:1, 6:4.