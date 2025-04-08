Медведев рассказал, кому послал воздушный поцелуй после матча

«Я чувствовал, что играю так, как надо. Да, реально, были маленькие плохо принятые решения в важные моменты. Но я чувствовал, что делаю все так, как надо, и я реально был ближе к победе во всех трех сетах. Я просто чувствовал, что нужно просто стараться, дожимать. В принципе, никаких проблем не было. Только один болельщик кричал мне под руку на моей подаче, ну я ему поцелуйчики отправил после матча», — сказал Медведев в интервью проекту «Больше!».