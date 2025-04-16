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Диана Шнайдер рассказала, какие советы ей может дать Динара Сафина

В начале апреля стало известно о начале сотрудничества между второй ракеткой России и экс-лидером мирового рейтинга.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Daniel Pockett/Getty Images

Диана Шнайдер рассказала о работе с бывшей первой ракеткой мира Динарой Сафиной.

«Я чувствую, что она может дать мне ключи к психологической силе, потому что она сама играла. Она понимает, какое давление я ощущаю на корте, с чем я имею дело. Она определенно может сделать несколько предложений о том, как над этим работать», — сказала Шнайдер в видео на Tennis.com.

«На корте, конечно, получаю советы по решающим моментам. Мне кажется, я хорошо играю, но иногда слишком много думаю, и получается беспорядок. Может быть, надо играть с бэкхенда или больше идти к сетке, играть немного разнообразнее, строить больше комбинаций. Но больше всего, думаю, дело в силе психологии», — добавила Шнайдер.

21-летняя Диана Шнайдер занимает 13-ю строчку мирового рейтинга. Диана является победительницей шести турниров WTA (из них четыре — в одиночном разряде). На Олимпийских играх 2024 года в Париже спортсменка вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряную медаль в парном разряде.

Старший брат Динары Сафиной, экс-первая ракетка мира Марат Сафин, весной вошел в штаб российского теннисиста Андрея Рублева, который на данный момент занимает 8-ю строчку мирового рейтинга.