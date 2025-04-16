Диана Шнайдер рассказала, какие советы ей может дать Динара Сафина

«Я чувствую, что она может дать мне ключи к психологической силе, потому что она сама играла. Она понимает, какое давление я ощущаю на корте, с чем я имею дело. Она определенно может сделать несколько предложений о том, как над этим работать», — сказала Шнайдер в видео на Tennis.com.