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Хачанов впервые в сезоне вышел в полуфинал турнира АТР

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (6:4, 7:5) в матче ¼ финала турнира категории АТР-500 в Барселоне.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. Хачанов реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов, выполнил пять эйсов и допустил одну двойную ошибку. Его соперник реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов, выполнил четыре подачи навылет и также допустил одну двойную ошибку.

Хачанов впервые в этом сезоне вышел в полуфинал турнира АТР. Кроме того, 28-летний россиянин впервые с апреля 2022 года добрался до этой стадии на грунте. Тогда на турнире АТР в Белграде он уступил сербу Новаку Джоковичу (4:6, 6:1, 6:2).

Кроме того, благодаря сегодняшней победе Хачанов поднялся на 25-е место в Live-рейтинге АТР. Выход в финал поднимет россиянина в рейтинге еще на две позиции.

В полуфинале турнира Хачанов сыграет с победителем матча между датчанином Хольге Руне и норвежцем Каспером Руудом.

Турнир в Барселоне с призовым фондом 2,8 млн евро завершится в воскресенье, 20 апреля. Действующим чемпионом является Рууд, который в прошлогоднем финале обыграл грека Стефаноса Циципаса (7:5, 6:3).