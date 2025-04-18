Хачанов впервые в сезоне вышел в полуфинал турнира АТР

Хачанов впервые в этом сезоне вышел в полуфинал турнира АТР. Кроме того, 28-летний россиянин впервые с апреля 2022 года добрался до этой стадии на грунте. Тогда на турнире АТР в Белграде он уступил сербу Новаку Джоковичу (4:6, 6:1, 6:2).