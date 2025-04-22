Рафаэль Надаль заявил, что совершенно не скучает по теннису

Напомним, 38-летний спортсмен провел последний матч в карьере 19 ноября. В четвертьфинале Кубка Дэвиса Надаль уступил представителю Нидерландов Ботику ван де Зансхюлпу.
Вчера, 21 апреля, в Мадриде прошла церемония вручения премии Laureus World Sports Awards, на которой Надаль стал лауреатом в номинации «Икона спорта».
«Правда в том, что я не скучаю по теннису. Ноль. Я вообще по нему не скучаю. Но не потому, что я устал от тенниса или борюсь против него, вовсе нет. Я закончил карьеру счастливым. Если бы я мог, то продолжил бы ее, потому что мне нравилось то, что я делал. Это была моя страсть, и так было всю мою жизнь. Просто когда ты понимаешь, что физически уже не вытягиваешь, то пытаешься закрыть эту главу, и я это сделал. Я закончил карьеру с душевным спокойствием, осознавая, что отдал все силы и что мое тело больше не может», — приводит слова Надаля французское издание L'Equipe.
Рафаэль Надаль начал профессиональную карьеру в 2001 году. Он выиграл 22 турнира Большого шлема, что является вторым результатом в истории среди мужчин. Испанец рекордные 14 раз побеждал на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос».