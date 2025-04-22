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«Ну, в общем, да». Теннисистка Яна Сизикова объявила о помолвке

Яна Сизикова обручилась с защитником баскетбольного клуба «Самара» Михаилом Кулагиным.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: IPA Sport/ABACA

59-я ракетка мира в парном разряде российская теннисистка Яна Сизикова объявила о помолвке с российским баскетболистом Михаилом Кулагиным.

Источник: Соцсети

«Ну в общем да», — написала Сизикова и опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце правой руки, отметив аккаунт баскетболиста.

Источник: Соцсети

Сизикова ранее была замужем за теннисистом Александром Куниным. Кулагин, по данным СМИ, прежде встречался с тринадцатикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике Яной Кудрявцевой.

Яне Сизиковой 30 лет. Во время «Ролан Гаррос» 2021 года Яну задержали по подозрению в договорных матчах. Впоследствии она доказала свою правоту и вернулась в профессиональный тур. 30-летний Михаил Кулагин играет на позиции атакующего защитника в клубе Единой лиги «Самара». Участник Матча всех звезд Единой лиги 2018, 2021 и 2024 годов.