«Ну, в общем, да». Теннисистка Яна Сизикова объявила о помолвке

59-я ракетка мира в парном разряде российская теннисистка Яна Сизикова объявила о помолвке с российским баскетболистом Михаилом Кулагиным.
«Ну в общем да», — написала Сизикова и опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце правой руки, отметив аккаунт баскетболиста.
Сизикова ранее была замужем за теннисистом Александром Куниным. Кулагин, по данным СМИ, прежде встречался с тринадцатикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике Яной Кудрявцевой.
Яне Сизиковой 30 лет. Во время «Ролан Гаррос» 2021 года Яну задержали по подозрению в договорных матчах. Впоследствии она доказала свою правоту и вернулась в профессиональный тур. 30-летний Михаил Кулагин играет на позиции атакующего защитника в клубе Единой лиги «Самара». Участник Матча всех звезд Единой лиги 2018, 2021 и 2024 годов.