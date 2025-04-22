«Ну, в общем, да». Теннисистка Яна Сизикова объявила о помолвке

Яне Сизиковой 30 лет. Во время «Ролан Гаррос» 2021 года Яну задержали по подозрению в договорных матчах. Впоследствии она доказала свою правоту и вернулась в профессиональный тур. 30-летний Михаил Кулагин играет на позиции атакующего защитника в клубе Единой лиги «Самара». Участник Матча всех звезд Единой лиги 2018, 2021 и 2024 годов.