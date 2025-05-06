Рублев — о вылете из топ-10 рейтинга АТР: Упал, чтобы подняться

Напомним, российские теннисисты впервые с 2019 года не вошли в топ-10 рейтинга АТР. Даниил Медведев опустился с 10-го места на 11-е. Андрей Рублев, не сумевший защитить рейтинговые очки за прошлогоднюю победу на «Мастерсе» в Мадриде, потерял сразу девять позиций в рейтинге и теперь занимает 17-ю строчку.
«Упал, чтобы подняться. На самом деле, да все хорошо. Это было и так ожидаемо. Поэтому, наоборот, даже хорошо. Значит, будем подниматься.
И на самом деле как-то спокойно себя чувствую, поскольку знаю, что процесс сейчас поставлен правильный. То есть на самом деле все получается лучше и лучше. Я сам это понимаю, чувствую. Просто осталось вот этот “клик” сделать на матчах, чтобы все сложилось, — сказал Рублев в интервью на YouTube-канале “Больше!”.
Перед грунтовой частью сезона в команду к Андрею Рублеву вошел экс-первая ракетка мира и победитель двух турниров Большого шлема Марат Сафин.
Рублев сыграет на турнире серии «Мастерс» в Риме, который пройдет с 7-го по 18 мая. Во втором круге он встретится с победителем матча между венгром Фабианом Марожаном и Жоао Фонсекой из Бразилии. Общий призовой фонд турнира составляет чуть более €8 млн. Действующим победителем соревнований является представитель Германии Александр Зверев.