Рублев — о вылете из топ-10 рейтинга АТР: Упал, чтобы подняться

«Упал, чтобы подняться. На самом деле, да все хорошо. Это было и так ожидаемо. Поэтому, наоборот, даже хорошо. Значит, будем подниматься.



И на самом деле как-то спокойно себя чувствую, поскольку знаю, что процесс сейчас поставлен правильный. То есть на самом деле все получается лучше и лучше. Я сам это понимаю, чувствую. Просто осталось вот этот “клик” сделать на матчах, чтобы все сложилось, — сказал Рублев в интервью на YouTube-канале “Больше!”.