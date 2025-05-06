Синнер рассказал, как его встретили игроки после дисквалификации

«Цель — Париж. Я здесь, чтобы посмотреть, на каком уровне играю. Не для того, чтобы кого-то обыграть, а чтобы попытаться пройти первый круг, а потом посмотрим, что получится. Каждый матч труден. Мне приходится держать в голове, что у меня по одному сопернику в день, это очень много, но мы очень спокойны, хорошо физически подготовлены и отдохнули. Это принесет свои плоды в конце сезона», — добавил 23-летний итальянец.