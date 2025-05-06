Синнер рассказал, как его встретили игроки после дисквалификации

Напомним, Синнер был дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Он официально вернулся в тур 5 мая. Его первым турниром после возвращения станет «Мастерс» в Риме.
— Как вас встретили, когда вы вернулись сюда и увидели некоторых игроков, которых вы, возможно, давно не встречали?
— Был внизу, разговаривал с некоторыми игроками. Сейчас все хорошо. Но я не видел большинства из них, так что… Это очень странное чувство, опять же, поначалу быть окруженным таким количеством людей и вниманием, но приятно вернуться, и я, и моя команда очень счастливы, — сказал Синнер на пресс-конференции.
Также Синнер назвал главную цель после возвращения в тур.
«Цель — Париж. Я здесь, чтобы посмотреть, на каком уровне играю. Не для того, чтобы кого-то обыграть, а чтобы попытаться пройти первый круг, а потом посмотрим, что получится. Каждый матч труден. Мне приходится держать в голове, что у меня по одному сопернику в день, это очень много, но мы очень спокойны, хорошо физически подготовлены и отдохнули. Это принесет свои плоды в конце сезона», — добавил 23-летний итальянец.
Турнир серии «Мастерс» в Риме пройдет с 7-го по 18 мая. Его общий призовой фонд составляет чуть более €8 млн. Действующим победителем соревнований является представитель Германии Александр Зверев.