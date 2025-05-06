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Янник Синнер отреагировал на слухи о романе с русской моделью

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер опроверг слухи об отношениях с русской моделью Ларой Лието.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее в СМИ сообщалось, что Синнера заметили в Монако с 31-летней Лието. Издание Chi опубликовало фотографию теннисиста с девушкой.

«Ко мне приковано большое внимание, даже вне корта. И я был удивлен, когда увидел фотографии, на которых нет ничего серьезного. Я не состою в отношениях их просто нет», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Лара Лието родилась в России. На протяжении долгого времени девушка живет за границей. С 2012-го по 2018 год Лието встречалась с популярным голливудским актером Эдрианом Броуди.

Напомним в мае 2024 года стало известно, что Синнер встречается с российской теннисисткой Анной Калинской. Пара состояла в отношениях с начала года. Последний раз их видели вместе после Открытого чемпионата США, где Синнер стал победителем.

Янник Синнер вернулся в тур после трехмесячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Итальянец примет участие на турнире серии «Мастерс» в Риме. Он пройдет с 7-го по 18 мая. Общий призовой фонд соревнований составляет чуть более €8 млн. Действующим победителем турнира является Александр Зверев из Германии.