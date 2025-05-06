Янник Синнер отреагировал на слухи о романе с русской моделью

Ранее в СМИ сообщалось, что Синнера заметили в Монако с 31-летней Лието. Издание Chi опубликовало фотографию теннисиста с девушкой.
«Ко мне приковано большое внимание, даже вне корта. И я был удивлен, когда увидел фотографии, на которых нет ничего серьезного. Я не состою в отношениях их просто нет», — сказал Синнер на пресс-конференции.
Лара Лието родилась в России. На протяжении долгого времени девушка живет за границей. С 2012-го по 2018 год Лието встречалась с популярным голливудским актером Эдрианом Броуди.
Напомним в мае 2024 года стало известно, что Синнер встречается с российской теннисисткой Анной Калинской. Пара состояла в отношениях с начала года. Последний раз их видели вместе после Открытого чемпионата США, где Синнер стал победителем.
Янник Синнер вернулся в тур после трехмесячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Итальянец примет участие на турнире серии «Мастерс» в Риме. Он пройдет с 7-го по 18 мая. Общий призовой фонд соревнований составляет чуть более €8 млн. Действующим победителем турнира является Александр Зверев из Германии.