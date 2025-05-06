5 мам, которые вырастили чемпионов: истории Шараповой, Уильямс, Байл

Мама в спорте — это не только будильник до рассвета и собранная сумка. Это решение быть рядом, когда тяжело, и верить, даже если никто больше не верит. Одни следили за расписанием и контролировали питание, другие создавали спокойный тыл, в котором можно расти. В этой статье — пять историй, где путь к вершине начинался дома, с маминых слов, выбора и усилий.
Серена и Винус Уильямс: мама, которая не дала сдаться
Серена и Винус Уильямс — легенды мирового тенниса, многократные победительницы турниров «Большого шлема» и олимпийские чемпионки. Мир запомнил их отца, Ричарда Уильямса, как гениального стратега, который с самого детства строил план воспитания чемпионок. Но за кадром всегда оставалась Орэсин — мама, на плечах которой держалась вся семья.
Пока Ричард разрабатывал планы, Орэсин возила дочерей на корты, следила за учебой и не давала бросить тренировки, когда было тяжело. Именно она оставалась рядом, когда Серене было 14 и она всерьез подумывала уйти из спорта — мама уговорила ее доиграть сезон. Эта тихая поддержка и вера стали фундаментом самых громких карьер в истории женского тенниса.
Серена вспоминала, что именно мама вселяла в нее спокойствие: «Папа всегда верил в нас слишком громко. Мама — тихо. Но ее вера была не меньше. Она просто не позволяла нам остановиться».
Симона Байлз: бабушка, ставшая мамой и опорой
Когда будущей олимпийской чемпионке по гимнастике Симоне Байлз было три года, ее биологическую мать лишили родительских прав. Девочку вместе с сестрой взяли под опеку бабушка и дедушка — Рон и Нелли Байлз. Позже они удочерили ее, и с тех пор Симона называет их просто: мама и папа. Именно Нелли стала для нее тем человеком, который заново выстроил всю жизнь — с заботой, режимом и четкими правилами.
Именно Нелли первой заметила, сколько энергии в Симоне, и отвела ее в гимнастический зал. Там девочка начала сальтировать прямо во время экскурсии. Нелли не требовала от нее много, но всегда напоминала: «Ты не обязана быть идеальной, но обязана стараться».
Даже на Олимпиаде-2020, когда Симона снялась с части выступлений из-за проблем с психикой, мама не давала ей советов и не осуждала. Она просто была рядом — потому что иногда чемпиону нужна не критика, а тишина и тепло.
Мария Шарапова: строгая мама за кадром
Мария Шарапова — одна из самых известных теннисисток мира, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема». Ее путь в спорт начинался с решения родителей разделиться: отец повез семилетнюю Машу в США строить карьеру, а мама Елена осталась в России. Это было их общее решение: кто-то должен был поехать, а кто-то — держать тыл. И мама выбрала остаться в тени.
Она не появлялась на кортах и не давала интервью. Но именно мама приучила Марию к дисциплине. Мария вспоминала: «Мама научила меня держать спину — в прямом и переносном смысле». Дома не было скандалов и истерик, только порядок, дисциплина и спокойные разговоры.
Позже Мария признавалась, что холодность и строгость матери научили ее фокусироваться. А в мире большого тенниса фокус — это не просто навык. Это способ выжить.
Алексия Путельяс: мама, которая возила в секцию через весь город
Сегодня Алексия Путельяс — капитан «Барселоны» и двукратная обладательница «Золотого мяча». Но когда она только начинала, ей приходилось играть в команде мальчиков — в родном городе просто не было женского футбола. На тренировках она носила огромную футболку, потому что подходящей экипировки для девочек никто не закупал.
Рядом с ней всегда была мама, Эли Путельяс. Пока учителя советовали Алексии найти «более женственное» хобби, мама каждый день садилась с дочкой в автобус и возила ее через всю Барселону — в единственную секцию, где была футбольная секция для девочек.
Алексия вспоминала: «Если бы мама не верила, меня бы в футбол не пустили вообще. Она говорила: хочешь — играй. Все остальное мы решим». Эта вера и стала для нее фундаментом: сегодня каждое ее выступление — напоминание, как далеко могут завести поддержка и любовь близких.
Ига Швентек: мама, следившая за балансом
Ига Швентек — польская теннисистка, лидер мирового рейтинга и четырехкратная победительница турниров «Большого шлема». Ее отец, бывший гребец и участник Олимпиады, мечтал о спортивной карьере дочери. А мама, Дорота Швентек, ортодонт по профессии, взяла на себя другую важную задачу — помогать Иге сохранять баланс между спортом, учебой и отдыхом.
Мама не стояла на кортах и не вмешивалась в тренировки, но контролировала, чтобы Ига училась, отдыхала и не перегружала себя. Она настояла на том, чтобы дочь получила хорошее образование и не бросала школу ради спорта — пока другие юниоры пропускали занятия ради турниров, Ига всегда брала с собой учебники.
Этот баланс помог Иге не только стать выдающейся теннисисткой, но и сохранить удивительное спокойствие на корте. То самое, которое сегодня делает ее сильнее соперниц.
Мамы — это те, кто первым замечает мечту ребенка и помогает идти к ней шаг за шагом. Они собирают сумки, находят нужные слова, держат дисциплину или просто обнимают в нужный момент. Именно поэтому чемпионами не становятся в одиночку — за каждым успехом почти всегда стоит мама, которая верила, поддерживала и помогала не свернуть с пути.
Автор: Анастасия Тимофеева