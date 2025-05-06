5 мам, которые вырастили чемпионов: истории Шараповой, Уильямс, Байл

Когда будущей олимпийской чемпионке по гимнастике Симоне Байлз было три года, ее биологическую мать лишили родительских прав. Девочку вместе с сестрой взяли под опеку бабушка и дедушка — Рон и Нелли Байлз. Позже они удочерили ее, и с тех пор Симона называет их просто: мама и папа. Именно Нелли стала для нее тем человеком, который заново выстроил всю жизнь — с заботой, режимом и четкими правилами.