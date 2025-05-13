Джокович объявил о прекращении сотрудничества с Энди Марреем

В апреле Джокович вылетел с грунтовых «Мастерсов» в Монте-Карло и Мадриде, проиграв чилийцу Алехандро Табило (3:6, 4:6) и итальянцу Маттео Арнальди (3:6, 4:6) соответственно. Это первый случай в карьере титулованного серба с 2018 года, когда он проиграл стартовые встречи на двух «Мастерсах» подряд.