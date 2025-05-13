Джокович объявил о прекращении сотрудничества с Энди Марреем

37-летний британец присоединился к команде Джоковича в конце прошлого года спустя несколько месяцев после завершения игровой карьеры.
«Спасибо, тренер Энди, за всю тяжелую работу, веселье и поддержку в последние шесть месяцев на корте и за его пределами. Мне очень понравилось вместе укреплять нашу дружбу», — написал Джокович в соцсетях.
За время совместной работы с Марреем Джокович провел 19 матчей, в которых одержал 12 побед. Серб дошел до полуфинала Australian Open и финала «Мастерса» в Майами, где сенсационно уступил 19-летнему чеху Якубу Меншику (6:7, 6:7).
В апреле Джокович вылетел с грунтовых «Мастерсов» в Монте-Карло и Мадриде, проиграв чилийцу Алехандро Табило (3:6, 4:6) и итальянцу Маттео Арнальди (3:6, 4:6) соответственно. Это первый случай в карьере титулованного серба с 2018 года, когда он проиграл стартовые встречи на двух «Мастерсах» подряд.