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Джокович объявил о прекращении сотрудничества с Энди Марреем

Сербский теннисист Новак Джокович объявил о прекращении сотрудничества с британцем Энди Марреем.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Cameron Spencer/Getty Images

37-летний британец присоединился к команде Джоковича в конце прошлого года спустя несколько месяцев после завершения игровой карьеры.

«Спасибо, тренер Энди, за всю тяжелую работу, веселье и поддержку в последние шесть месяцев на корте и за его пределами. Мне очень понравилось вместе укреплять нашу дружбу», — написал Джокович в соцсетях.

За время совместной работы с Марреем Джокович провел 19 матчей, в которых одержал 12 побед. Серб дошел до полуфинала Australian Open и финала «Мастерса» в Майами, где сенсационно уступил 19-летнему чеху Якубу Меншику (6:7, 6:7).

В апреле Джокович вылетел с грунтовых «Мастерсов» в Монте-Карло и Мадриде, проиграв чилийцу Алехандро Табило (3:6, 4:6) и итальянцу Маттео Арнальди (3:6, 4:6) соответственно. Это первый случай в карьере титулованного серба с 2018 года, когда он проиграл стартовые встречи на двух «Мастерсах» подряд.