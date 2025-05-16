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Андреева и Шнайдер не смогли выйти в финал турнира в Риме в паре

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили в полуфинальном матче парного разряда на турнире категории WTA 1000 в Риме.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: VCG/VCG via Getty Images

Андреева и Шнайдер встречались с дуэтом из Италии Сарой Эррани и Джасмин Паолини. Россиянки уступили в двух сетах со счетом 4:6, 4:6. Девушки провели на корте 1 час 22 минуты.

В финале домашнего турнира итальянки сыграют с победительницами встречи между россиянкой Вероникой Кудерметовой и представительницей Бельгии Элизе Мертенс и австралийками Сторм Хантер и Эллен Перес.

В этом сезоне Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли два титула в парном разряде. Они стали чемпионаками турнира категории WTA 500 в Брисбене, обыграв дуэт из россиянки Анны Калинской и представительницы Австралии Присциллы Хон. В конце марта Андреева и Шнайдер одержали победу в Майами. В финале турнира категории WTA 1000 они победили представительницу Испании Кристину Букшу и Мию Като из Японии.

В парном рейтинге Диана Шнайдер занимает 13-е место, Мирра Андреева располагается на 18-й позиции.

Напомним, на Олимпийских играх в Париже Андреева и Шнайдер завоевали серебряную награду в парном разряде. В финале теннисного турнира, который проходил на кортах Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», россиянки уступили Саре Эррани и Джасмин Паолини.