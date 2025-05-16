Андреева и Шнайдер не смогли выйти в финал турнира в Риме в паре

В этом сезоне Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли два титула в парном разряде. Они стали чемпионаками турнира категории WTA 500 в Брисбене, обыграв дуэт из россиянки Анны Калинской и представительницы Австралии Присциллы Хон. В конце марта Андреева и Шнайдер одержали победу в Майами. В финале турнира категории WTA 1000 они победили представительницу Испании Кристину Букшу и Мию Като из Японии.