Андреева и Шнайдер не смогли выйти в финал турнира в Риме в паре

Андреева и Шнайдер встречались с дуэтом из Италии Сарой Эррани и Джасмин Паолини. Россиянки уступили в двух сетах со счетом 4:6, 4:6. Девушки провели на корте 1 час 22 минуты.
В финале домашнего турнира итальянки сыграют с победительницами встречи между россиянкой Вероникой Кудерметовой и представительницей Бельгии Элизе Мертенс и австралийками Сторм Хантер и Эллен Перес.
В этом сезоне Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли два титула в парном разряде. Они стали чемпионаками турнира категории WTA 500 в Брисбене, обыграв дуэт из россиянки Анны Калинской и представительницы Австралии Присциллы Хон. В конце марта Андреева и Шнайдер одержали победу в Майами. В финале турнира категории WTA 1000 они победили представительницу Испании Кристину Букшу и Мию Като из Японии.
В парном рейтинге Диана Шнайдер занимает 13-е место, Мирра Андреева располагается на 18-й позиции.
Напомним, на Олимпийских играх в Париже Андреева и Шнайдер завоевали серебряную награду в парном разряде. В финале теннисного турнира, который проходил на кортах Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», россиянки уступили Саре Эррани и Джасмин Паолини.