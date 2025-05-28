Россияне на «Ролан Гаррос»: яркие победы и достижения

Ольга Морозова
Советская теннисистка Ольга Морозова выиграла титул в парном разряде. В 1974 году Морозова выступила на «Ролан Гаррос» вместе с победительницей этого же розыгрыша в одиночном разряде 19-летней американкой Крис Эверт. Отметим, что в финале одиночного разряда Эверт обыграла Морозову. После Открытого чемпионата Франции Морозова и Эверт вновь встретились в финале одиночного разряда на Уимблдоне. Американка одержала победу над представительницей СССР со счетом 6:0, 6:4.
Андрей Ольховский и Евгения Манюкова
Теннисист Андрей Ольховский стал первым россиянином, кому удалось добраться до финала турнира Большого шлема в 1992 году. Ольховский в паре с представителем ЮАР Дэвидом Адамсом уступил в решающем матче дуэту из Швейцарии Якобу Хласеку и Марку Россе.
Спустя год в смешанном разряде на «Ролан Гаррос» Ольховский и чемпионка СССР Евгения Манюкова вышли в финал, где одержали победу над соперниками из ЮАР.
Евгений Кафельников
В 1996 году 22-летний Евгения Кафельников стал победителем турнира в одиночном разряде. В полуфинале россиянин обыграл первую ракетку мира американца Пита Сампраса. В решающем матче Кафельников одержал победу над чемпионом Уимблдона-1991 немцем Михаэлем Штихом.
«Я бы сказал, да, это самая важная моя победа. Это была моя первая победа на турнире “Большого шлема”, и я стал первым россиянином, выигравшим его. Не хочу забывать о других крупных успехах, таких, как олимпийское золото, победа в “Кубке Дэвиса” и лидерство в рейтинге ATP. Все профессиональные спортсмены понимают, что Открытый чемпионат Франции — самый сложный турнир “Большого шлема”. То, что я победил, действительно значит многое. Я любил все турниры “Большого шлема”, но “Ролан Гаррос” для меня особенный», — вспоминал Кафельников в интервью «Спорт-Экспрессу».
Также в активе Кафельникова три победы на Открытом чемпионате Франции в парном разряде. Дважды россиянин завоевал титул вместе с чехом Даниэлем Вацеком, один раз — с голландцем Паулом Хархейсом.
Анастасия Мыскина
Российская теннисистка Анастасия Мыскина выиграла «Ролан Гаррос» в 2004 году. Отметим, что в финале Мыскина встретилась с соотечественницей Еленой Дементьевой. На пути к титулу Анастасия обыграла Винус Уильямс, Дженнифер Каприати и россиянку Светлану Кузнецову. Елена оказалась сильнее Линдсей Девенпорт и Амели Моресмо.
В решающем матче не получилось упорной борьбы. Мыскина обыграла Дементьеву в двух сетах со счетом 6:1, 6:2.
Светлана Кузнецова
В 2009 году Светлана Кузнецова стала победительницей турнира. В финале болельщиков вновь ждало противостояние двух соотечественниц. До решающего матча также дошла россиянка Динара Сафина. На тот момент Сафина была лидером мирового рейтинга.
В преддверии «Ролан Гаррос» Кузнецова обыграла Сафину в финале турнира в Штутгарте. После этого на турнире в Риме Сафина взяла реванш и завоевала титул.
Финальная встреча на Открытом чемпионате Франции осталась за Светланой Кузнецовой. Она одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.
Мария Шарапова
Самая титулованная российская теннисистка Мария Шарапова победила на «Ролан Гаррос» дважды. В 2012 году Шарапова дошла до финала, где встретилась с представительницей Италии Сарой Эррани. В решающем матче Мария одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Завоевав титул на Открытом чемпионате Франции россиянка собрала «Карьерный шлем» (одержала победу на всех ТБШ, — прим. ред.).
Спустя год Шарапова вновь дошла до финала, но уступила американке Серене Уильямс. В 2014 году Мария выиграла «Ролан Гаррос», обыграв представительницу Румынии Симону Халеп.
Елена Веснина и Екатерина Макарова
В 2013 году Елена Веснина и Екатерина Макарова завоевали титул в парном разряде. Они уверенно прошли всех соперниц, не проиграв ни одного сета. В финале Веснина и Макарова одержали победа над представительницами Италии Сарой Эррани и Робертой Винчи.
Спустя три года Макарова и Веснина вновь дошли до финала, но уступили титул француженкам Каролин Гарсии и Кристине Младенович.