Россияне на «Ролан Гаррос»: яркие победы и достижения

«Я бы сказал, да, это самая важная моя победа. Это была моя первая победа на турнире “Большого шлема”, и я стал первым россиянином, выигравшим его. Не хочу забывать о других крупных успехах, таких, как олимпийское золото, победа в “Кубке Дэвиса” и лидерство в рейтинге ATP. Все профессиональные спортсмены понимают, что Открытый чемпионат Франции — самый сложный турнир “Большого шлема”. То, что я победил, действительно значит многое. Я любил все турниры “Большого шлема”, но “Ролан Гаррос” для меня особенный», — вспоминал Кафельников в интервью «Спорт-Экспрессу».