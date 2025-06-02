Андреева — Касаткина, Рублев — Синнер и Единая лига ВТБ: что посмотреть сегодня

«Локомотив-Кубань» на домашней площадке попытается сравнять счет в серии за бронзовые медали. После двух поражений в Казани «паровозы» сумели отыграть одну игру дома и теперь явно будут цепляться за второй матч. Сегодня мы будет наблюдать ключевой момент серии: победа хозяев затянет противостояние в шесть-семь матчей, тогда как поражение, скорее всего, предрешит исход борьбы за третье место в пользу казанцев.