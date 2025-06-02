Андреева — Касаткина, Рублев — Синнер и Единая лига ВТБ: что посмотреть сегодня

«Ролан Гаррос». ⅛ финала. Женщины. Екатерина Александрова (Россия, 20) — Коко Гауфф (США, 2). Мирра Андреева (Россия, 6) — Дарья Кастакина (Австралия, 17)
12:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В женской сетке «Ролан Гаррос» два интересных матча с участием россиянок. Екатерина Александрова, повторившая свой лучший результат на турнирах «Большого шлема», проверит свои силы против второй ракетки мира Коко Гауфф. 21-летняя американка хоть и является явным фаворитом предстоящей встречи, легкой прогулки этот матч для нее точно не станет.
Александрова хорошо чувствует себя на грунте в этом сезоне (10 побед в 13 матчах) и нередко преподносит сюрпризы теннисисткам из топ-2 рейтинга (4 победы в 12 матчах). Есть предпосылки к тому, что мы увидим в этом матче сенсацию.
В параллельном матче первая ракетка России Мирра Андреева сойдется с бывшей первой ракеткой страны Дарьей Касаткиной, ныне представляющей Австралию. Это ее первый турнир «Большого шлема» под новым флагом. В предыдущей встрече Касаткина преподнесла сюрприз, обыграв в двух сетах испанку Паулу Бадосу — профильного грунтовика из топ-10.
Андреева проводит отличный турнир и заметно прибавляет по ходу турнира. В прошлом году она дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» и наверняка намерена, как минимум, повторить этот результат. Прошлой осенью Андреева проиграла Касаткиной в финале турнира WTA-500 Нинбо и в этой игре наверняка будет настроена на реванш.
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» — УНИКС. 4-й матч
19:30. Где смотреть: Матч ТВ.
«Локомотив-Кубань» на домашней площадке попытается сравнять счет в серии за бронзовые медали. После двух поражений в Казани «паровозы» сумели отыграть одну игру дома и теперь явно будут цепляться за второй матч. Сегодня мы будет наблюдать ключевой момент серии: победа хозяев затянет противостояние в шесть-семь матчей, тогда как поражение, скорее всего, предрешит исход борьбы за третье место в пользу казанцев.
«Ролан Гаррос». ⅛ финала. Мужчины
Андрей Рублев (Россия, 15) — Янник Синнер (Италия, 1)
21:15. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В мужской сетке «Ролан Гаррос» Андрей Рублев, судя по всему, добрался до своего финального босса. Синнер вернулся после трехмесячной дисквалификации за допинг и демонстрирует ту же уверенную и доминирующую игру, что и в прошлом сезоне. В последнем матче против Иржи Лехечки он проиграл всего три гейма.
Рублев за последние пять лет трижды обыгрывал Синнера, но с учетом текущей формы итальянца и своей нестабильной игры претендовать на четвертую личную победу здесь явно не приходится. Но это не повод не поболеть за Андрея и не насладиться игрой Янника.