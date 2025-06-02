Матч Синнер — Рублев 2 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

В Париже завершилась первая неделя Открытого чемпионата Франции по теннису. В 4-м раунде 1-й сеяный Янник Синнер играет с 17-м сеяным Андреем Рублевым. Матч начнется примерно в 21:20 мск. Встречу Синнер — Рублев можно посмотреть онлайн в сообществе VK БОЛЬШЕ!
Победная серия Синнера на турнирах «Большого шлема» достигла 16 матчей. Первая ракетка мира не испытывает проблем в Париже, итальянец выиграл три матча, не отдав соперникам ни сета. А чеху Легечке Янник вообще устроил разгром — 6:0, 6:1, 6:2, потратив всего полтора часа на матч. Синнер справился с мощной подачей Легечки и переиграл соперника на задней линии. Итальянец считается вторым фаворитом «Ролан Гаррос» после Карлоса Алькараса. У Янника в 2025 году 15 побед и 1 поражение — как раз от Алькараса.
Рублев провел в Париже только два матча. Его соперник по третьему раунду снялся из-за травмы. Так что отдых может пойти Андрею на пользу, правда, с таким соперником, как Синнер, это вряд ли поможет. На «Ролан Гаррос» Рублев дважды доходил до четвертьфинала, в прошлом году он выбыл в третьем круге. Синнер ведет 6−3 по личным встречам с Рублевым. 23-летний итальянец выиграл у Андрея 4 из 5 последних встреч.
Букмекеры не сомневаются в победе Синнера, на него принимают ставки с коэффициентом 1,04, на Рублева — с коэффициентом 12,50. Тотал геймов меньше 30,5 стоит 1,90, победа Синнера в трех сетах — 1,60.