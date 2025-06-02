Матч Синнер — Рублев 2 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

Рублев провел в Париже только два матча. Его соперник по третьему раунду снялся из-за травмы. Так что отдых может пойти Андрею на пользу, правда, с таким соперником, как Синнер, это вряд ли поможет. На «Ролан Гаррос» Рублев дважды доходил до четвертьфинала, в прошлом году он выбыл в третьем круге. Синнер ведет 6−3 по личным встречам с Рублевым. 23-летний итальянец выиграл у Андрея 4 из 5 последних встреч.