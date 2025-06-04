Овечкин с переломом, Вудс без ног: 5 звезд спорта, которые после травм стали сильнее

Травмы в спорте — как тень чемпиона. Они преследуют, замедляют, иногда валят с ног. Но для некоторых спортсменов они становятся не концом карьеры, а началом новой главы. В нашей подборке пять спортсменов, которые едва не закончили карьеру из-за травм, но смогли вернуться и стать еще сильнее.
Рафаэль Надаль — на корте с болью в ноге
В 2005 году 19-летний Рафаэль Надаль впервые победил на чемпионате «Ролан Гаррос» и стал первым теннисистом, выигравшим эти соревнования в своем дебютном сезоне. Но уже тогда его левая стопа разрушалась из-за редкой болезни — синдрома Мюллера-Вайсса.
Спортивная карьера едва началась, а врачи уже настаивали на ее завершении. Но испанец продолжал играть, заглушая боль уколами. Он перенес десятки процедур, чтобы просто стоять на корте. А Nike разработали для Надаля специальные кроссовки, которые шире и выше обычных и имеют нестандартные стельки.
Из-за сильных болей теннисист отказался от многих соревнований, в том числе от Олимпиады-2021 и турнира «Уимблдон», проходившего в том же году. В тот момент уже поговаривали о завершении теннисной карьеры Надаля. Но в 2022 году он снова вернулся на корт, и в 14-й раз стал победителем Открытого чемпионата Франции.
Симона Байлз — не травма тела, а травма психики
В 2021 году титулованная гимнастка Симона Байлз шокировала мир, снявшись с финалов Олимпийских игр в Токио. Причина — проблемы с психическим здоровьем. После неудачного опорного прыжка и пережитого стресса у спортсменки обострился синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), которым она страдает с детства. Ей было трудно сконцентрироваться, она теряла координацию и равновесие, забывала, что делать.
После неудачи на Олимпиаде Симона взяла паузу и на 1,5 года прекратила тренировки. Все это время она работала с психологом и физиотерапевтом. Возобновление тренировок было осторожным. Сначала Симона просто прыгала на батуте, потом делала простые элементы. Она быстро пришла в форму и начала готовиться к Олимпиаде-2024. Ее возвращение на было фееричным: гимнастка завоевала три «золота» и одно «серебро».
Александр Овечкин — травмы на льду, перелом ноги и рекорд
У Александра Овечкина за всю спортивную карьеру было много травм, но «Русскую машину» ничем не сломить: каждый раз он возвращается в строй максимально быстро. А еще забивает шайбы даже с повреждениями. Например, в 2008 году во время матча Овечкину сломали нос и разбили губу. Но он все равно остался на льду и после этого забил еще 4 шайбы. А в 2014-м на Чемпионате мира Овечкина прямо со льда отправили в больницу из-за травмы колена, но уже к ¼ финала он снова был в игре.
Подобных травм было много, но, пожалуй, самой серьезной был перелом малоберцовой кости левой ноги в игре с «Ютой» в ноябре 2024 года. Из-за травмы Овечкин пропустил 16 матчей, но уже через 1,5 месяца снова вышел на лед.
А спустя еще 4 месяца после самой тяжелой травмы в карьере Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и установил рекорд, став лучшим снайпером в истории лиги.
Елизавета Туктамышева — вирус, болезни и перерывы
Спортивная карьера Елизаветы Туктамышевой полна взлетов и падений. В 2014-м фигуристка не попала на Олимпиаду в Сочи из-за неудачных выступлений, а потом получила тяжелую травму — перелом ноги с разрывом связок. Месяц Елизавета не тренировалась и могла передвигаться только на костылях.
Но Туктамышева не из тех, кто сдается. Уже в следующем сезоне она выигрывала старт за стартом и завоевала золото Чемпионата мира, где исполнила тройной аксель, став первой россиянкой, которая показала на ЧМ этот сложный прыжок. А потом опять падения: неудачные выступления на Чемпионате России и как следствие снова пропуск Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Потом Туктамышева заболела коронавирусом и пропустила соревнования Кубка России.
«Несмотря на спады, я не расстраивалась и не заканчивала, а продолжала работать. Моя карьера как аритмия», — призналась Туктамышева в одном из интервью. В последний свой сезон 2022−2023 фигуристка вернулась с новыми силами, взяв бронзовые награды на Чемпионате России и Кубке России.
Тайгер Вудс — авария, операции и возвращение на поле
В 2021 году внедорожник гольфиста Тайгера Вудса перевернулся на скорости 140 км/ч. Спортсмен остался жив только потому, что сработала подушка безопасности. В тяжелом состоянии с переломами обеих ног и множеством других травм Вудс был госпитализирован.
«Был момент, когда я был близок к ампутации ноги», — рассказывал гольфист. Восстановление было долгим. Но спустя 9 месяцев Вудс снова вышел на поле и начал тренироваться, а еще через месяц провел свой первый турнир после ДТП. И пусть сегодня Тайгер не на вершине, как раньше, его возвращение в гольф уже чудо.
Эти спортсмены не просто возвращались после травм — они перерождались. И их истории — не про спорт, а про то, как падение может стать трамплином.