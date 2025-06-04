Овечкин с переломом, Вудс без ног: 5 звезд спорта, которые после травм стали сильнее

У Александра Овечкина за всю спортивную карьеру было много травм, но «Русскую машину» ничем не сломить: каждый раз он возвращается в строй максимально быстро. А еще забивает шайбы даже с повреждениями. Например, в 2008 году во время матча Овечкину сломали нос и разбили губу. Но он все равно остался на льду и после этого забил еще 4 шайбы. А в 2014-м на Чемпионате мира Овечкина прямо со льда отправили в больницу из-за травмы колена, но уже к ¼ финала он снова был в игре.