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Арина Соболенко впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос»

Лидер мирового рейтинга в трех сетах переиграла принципиальную соперницу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В полуфинале первая ракетка мира из Беларуси обыграла польку Игу Швентек со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0. Матч длился 2 часа 22 минуты.

Ига Швентек выступала на турнире в статусе действующей победительницы турнира, однако защитить титул ей не удалось. Теперь счет в противостоянии Швентек и Соболенко стал 8−5 в пользу польской спортсменки.

27-летняя теннисистка впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос». Ранее лучшим результатом Арины был полуфинал в 2023 году.

В финале Арина Соболенко сыграет с победительницей пары Коко Гауфф — Лоис Буассон.