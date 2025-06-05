Арина Соболенко впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос»

В полуфинале первая ракетка мира из Беларуси обыграла польку Игу Швентек со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0. Матч длился 2 часа 22 минуты.
Ига Швентек выступала на турнире в статусе действующей победительницы турнира, однако защитить титул ей не удалось. Теперь счет в противостоянии Швентек и Соболенко стал 8−5 в пользу польской спортсменки.
27-летняя теннисистка впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос». Ранее лучшим результатом Арины был полуфинал в 2023 году.
В финале Арина Соболенко сыграет с победительницей пары Коко Гауфф — Лоис Буассон.