Финал «Ролан Гаррос», балканская жара и чемпионские бои в UFC: что посмотреть сегодня

С тех пор Коко заметно прибавила как в мастерстве, так и в психологической устойчивости. По ходу турнира обе финалистки уступили всего по одному сету и подходят к решающему матчу с невероятной мотивацией. Для Гауфф это шанс закрепиться в статусе одной из главных сил сезона, для Соболенко — возможность наконец-то завоевать свой первый титул на «Ролан Гаррос» и укрепить позиции в мировом теннисе.