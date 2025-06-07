Финал «Ролан Гаррос», балканская жара и чемпионские бои в UFC: что посмотреть сегодня

Теннис. «Ролан Гаррос». Женщины. Финал. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Коко Гауфф (США, 2)
16:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Главный женский матч грунтового сезона — встреча первой и второй ракеток мира, находящихся на пике карьеры. Соболенко впервые дошла до финала «Ролан Гаррос», прервав в полуфинале 26-матчевую победную серию Иги Швентек на парижском грунте. Для Гауфф это второй финал — первый был три года назад, когда американке только исполнилось 18.
С тех пор Коко заметно прибавила как в мастерстве, так и в психологической устойчивости. По ходу турнира обе финалистки уступили всего по одному сету и подходят к решающему матчу с невероятной мотивацией. Для Гауфф это шанс закрепиться в статусе одной из главных сил сезона, для Соболенко — возможность наконец-то завоевать свой первый титул на «Ролан Гаррос» и укрепить позиции в мировом теннисе.
Футбол. Отбор ЧМ-2026. Албания — Сербия
21:45. Где смотреть: онлайн-кинотеатр Okko.
Сегодняшний игровой день в европейском отборе к ЧМ-2026 не балует нас интересными противостояниями, но один матч все-таки выделяется на фоне остальных, хоть и не по совсем спортивным причинам.
Албания и Сербия сойдутся на футбольном поле в третий раз в своей истории — два предыдущих поединка десятилетней давности оставили шлейф скандалов, политических конфликтов и взаимной неприязни. С турнирной точки зрения матч также имеет колоссальное значение — победа одной из команд серьезно укрепит ее позиции в борьбе за вторую строчку. Матч обещает быть жарким, нервным, насыщенным борьбой и событиями — и не только футбольными.
Сербия выглядит фаворитом благодаря классу и глубине состава, но у албанцев в сборную возвращается второй лучший бомбардир РПЛ Мирлинд Даку. В сербской команде также можно будет понаблюдать за игрой защитника «Спартака» Срджана Бабича и защитника «Зенита» Страхиньи Эраковича.
UFC 316. Главный бой вечера. Мераб Двалишвили (Грузия, 4) — Шон О’Мэлли (США, 14)
7:00. Где смотреть: «Матч ТВ», «Матч Боец», онлайн-платформа UFC Fight Pass.
Предстоящий турнир UFC 316 дарит нам реванш за титул чемпиона легчайшего веса между Мерабом Двалишвили и Шоном О’Мэлли. Первый поединок прошел в сентябре 2024 года и завершился триумфом Мераба. После поражения один из самых медийных лиц в UFC на несколько месяцев ушел в тень:
Шон исчез из соцсетей, полностью посвятил себя тренировкам и, по его словам, начал все с чистого листа. Он жаждет вернуть утраченное и доказать, что способен снова быть чемпионом. Реванши всегда интригуют — особенно когда на кону пояс и вопрос чести. В со-главном бою турнира нас ждет еще один чемпионский бой — в женском дивизионе между Джулианной Пеньей и Кайлой Харрисон.