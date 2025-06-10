Ракетку Рафаэля Надаля продали за рекордную сумму

Ракетка 22-кратного победителя турниров Большого шлема Рафаэля Надаля была продана на аукционе за самую высокую сумму в истории продаж теннисных ракеток на торгах.
Ею Рафаэль Надаль играл на Открытом чемпионате Франции в 2017 году. В финале Надаль обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счетом 6:2, 6:3, 6:1. Финальная сумма составила $157,3 тыс.
За всю карьеру испанец брал «Ролан Гаррос» 14 раз. Всего на его счету 92 титула в одиночном разряде.
Прошлый рекорд также принадлежал ракетке Надаля — $139,7 тыс. Ее он использовал во время Australian Open — 2022, когда Надаль выиграл свой последний турнир Большого шлема в карьере. В финале он совершил камбэк против россиянина Даниила Медведева, победив со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
Напомним, теннисист завершил карьеру летом 2024-го на Кубке Дэвиса из-за многочисленных травм и проблем со здоровьем, которые не позволяли ему поддерживать прежний уровень игры.