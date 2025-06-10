Ракетку Рафаэля Надаля продали за рекордную сумму

Прошлый рекорд также принадлежал ракетке Надаля — $139,7 тыс. Ее он использовал во время Australian Open — 2022, когда Надаль выиграл свой последний турнир Большого шлема в карьере. В финале он совершил камбэк против россиянина Даниила Медведева, победив со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.