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Ракетку Рафаэля Надаля продали за рекордную сумму

Ракетку Рафаэля Надаля с «Ролан Гаррос» 2017 продали за рекордную сумму.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ракетка 22-кратного победителя турниров Большого шлема Рафаэля Надаля была продана на аукционе за самую высокую сумму в истории продаж теннисных ракеток на торгах.

Ею Рафаэль Надаль играл на Открытом чемпионате Франции в 2017 году. В финале Надаль обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счетом 6:2, 6:3, 6:1. Финальная сумма составила $157,3 тыс.

За всю карьеру испанец брал «Ролан Гаррос» 14 раз. Всего на его счету 92 титула в одиночном разряде.

Прошлый рекорд также принадлежал ракетке Надаля — $139,7 тыс. Ее он использовал во время Australian Open — 2022, когда Надаль выиграл свой последний турнир Большого шлема в карьере. В финале он совершил камбэк против россиянина Даниила Медведева, победив со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Напомним, теннисист завершил карьеру летом 2024-го на Кубке Дэвиса из-за многочисленных травм и проблем со здоровьем, которые не позволяли ему поддерживать прежний уровень игры.