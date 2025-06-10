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Веснина: это лучший финал ТБШ за последние 10 лет

Российская теннисистка и олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась впечатлениями от матча Синнера и Алькараса на «Ролан Гаррос».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российская теннисистка Елена Веснина объяснила, почему считает матч Янника Синнера и Карлоса Алькараса лучшим финалом за последние 10 лет на турнирах Большого шлема.

«Это был легендарный финал. Карлос Алькарас побеждает на “Ролан Гаррос” в эпическом матче за 5,5 часа Янника Синнера. Не побоюсь этого слова, что это лучший финал ТБШ за последние 10 лет», — написала Веснина на своей странице в телеграм-канале.

Напомним, вторая ракетка мира Карлос Алькарас сумел обыграть первую ракетку мира Янника Синнера в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Испанцу удалось защитить титул Открытого чемпионата Франции и второй раз подряд стать обладателем трофея. Матч длился 5,5 часов и стал вторым по длительности матчем в истории большого тенниса и самым долгим матчем в истории «Ролан Гаррос». Алькарас сделал камбэк с 0:2 по сетам и обыграл итальянца. После победы Карлос сократил отставание от Синнера до двух тысяч рейтинговых очков.

Теперь на счету испанца пять наград турниров Большого шлема в карьере.