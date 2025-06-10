Веснина: это лучший финал ТБШ за последние 10 лет

Российская теннисистка Елена Веснина объяснила, почему считает матч Янника Синнера и Карлоса Алькараса лучшим финалом за последние 10 лет на турнирах Большого шлема.
«Это был легендарный финал. Карлос Алькарас побеждает на “Ролан Гаррос” в эпическом матче за 5,5 часа Янника Синнера. Не побоюсь этого слова, что это лучший финал ТБШ за последние 10 лет», — написала Веснина на своей странице в телеграм-канале.
Напомним, вторая ракетка мира Карлос Алькарас сумел обыграть первую ракетку мира Янника Синнера в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Испанцу удалось защитить титул Открытого чемпионата Франции и второй раз подряд стать обладателем трофея. Матч длился 5,5 часов и стал вторым по длительности матчем в истории большого тенниса и самым долгим матчем в истории «Ролан Гаррос». Алькарас сделал камбэк с 0:2 по сетам и обыграл итальянца. После победы Карлос сократил отставание от Синнера до двух тысяч рейтинговых очков.
Теперь на счету испанца пять наград турниров Большого шлема в карьере.