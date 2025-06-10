Веснина: это лучший финал ТБШ за последние 10 лет

Напомним, вторая ракетка мира Карлос Алькарас сумел обыграть первую ракетку мира Янника Синнера в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Испанцу удалось защитить титул Открытого чемпионата Франции и второй раз подряд стать обладателем трофея. Матч длился 5,5 часов и стал вторым по длительности матчем в истории большого тенниса и самым долгим матчем в истории «Ролан Гаррос». Алькарас сделал камбэк с 0:2 по сетам и обыграл итальянца. После победы Карлос сократил отставание от Синнера до двух тысяч рейтинговых очков.