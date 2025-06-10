«Проблемы в голове». Тарпищев — о последних неудачах Медведева

— Из-за второго ребенка такая усталость?

— Нет. Немного от тренировочного процесса он оторвался, и, конечно, пошел спад. Это всегда психологически давит. У Рублева и Хачанова похожая ситуация, — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».