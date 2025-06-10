«Проблемы в голове». Тарпищев — о последних неудачах Медведева

— Как можно объяснить спад Даниила Медведева?
— Ему надо переключиться. Все проблемы в голове.
— Из-за второго ребенка такая усталость?
— Нет. Немного от тренировочного процесса он оторвался, и, конечно, пошел спад. Это всегда психологически давит. У Рублева и Хачанова похожая ситуация, — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».
29-летний Даниил Медведев, бывшая первая ракетка мира, сейчас занимает 11-е место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов ATP. При этом последний турнир россиянин выиграл в мае 2023 года в Риме.
На недавнем «Ролан Гаррос» россиянин проиграл в первом круге британцу Кэмерону Норри, который тогда был 81-й ракеткой мира.