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«Проблемы в голове». Тарпищев — о последних неудачах Медведева

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что спад в игре первой ракетки страны Даниила Медведева связан с психологическими проблемами.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

— Как можно объяснить спад Даниила Медведева?
— Ему надо переключиться. Все проблемы в голове.

— Из-за второго ребенка такая усталость?
— Нет. Немного от тренировочного процесса он оторвался, и, конечно, пошел спад. Это всегда психологически давит. У Рублева и Хачанова похожая ситуация, — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

29-летний Даниил Медведев, бывшая первая ракетка мира, сейчас занимает 11-е место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов ATP. При этом последний турнир россиянин выиграл в мае 2023 года в Риме.

На недавнем «Ролан Гаррос» россиянин проиграл в первом круге британцу Кэмерону Норри, который тогда был 81-й ракеткой мира.