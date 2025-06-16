Новак Джокович хочет покинуть Сербию вместе с семьей

Сербский теннисист, олимпийский чемпион и бывшая первая ракетка мира Новак Джокович вместе с семьей планирует покинуть родную Сербию и переехать жить в Грецию, в Афины. Об этом сообщает портал Neos Kosmos.
Переезд легенды тенниса вместе с женой и детьми будет осуществляться по программе резидентства «Золотая виза». Это государственная программа, предлагающая иностранным инвесторам и их семьям возможность получить вид на жительство в обмен на значительные инвестиции в экономику страны. Эти программы разработаны для привлечения иностранного капитала и способствуют развитию национальной экономики.
Сейчас Джокович ищет дом в северной части пригорода Афин, но он также готов рассмотреть и другие варианты, если рядом будет частная школа, в которую удобно будет ходить его детям. Вероятно, серб таким образом готовится к жизни после завершения карьеры в теннисе.
Переезд также связан с не самыми теплыми отношениями теннисиста и правительства Сербии. Действующий глава страны Александр Вучич ранее был расположен к Новаку Джоковичу и даже планировал сделать музей в его честь, однако после того как спортсмен поддержал студенческие забастовки против сербского правительства, их отношения охладели.
По данным портала, Джокович давно демонстрировал свою любовь к Греции в медиа. После матча с одним из греческих теннисистов он заявил, что фанаты соперника скандируют его имя с трибун и назвал сербов и греков православными братьями.