Новак Джокович хочет покинуть Сербию вместе с семьей

Сейчас Джокович ищет дом в северной части пригорода Афин, но он также готов рассмотреть и другие варианты, если рядом будет частная школа, в которую удобно будет ходить его детям. Вероятно, серб таким образом готовится к жизни после завершения карьеры в теннисе.