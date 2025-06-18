Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Галле

Во втором круге Карен Хачанов сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима. Теннисисты встретятся друг с другом в четвертый раз. На данный момент счет в противостоянии — 2−1 в пользу канадца. Их последний совместный поединок состоялся три года назад в четвертьфинале турнира в нидерландском Хертогенбосе.