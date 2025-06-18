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Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Галле

Россиянин Карен Хачанов обыграл представителя Бельгии Зизу Бергса в матче первого круга турнира ATP в немецком Галле.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Карен Хачанов обыграл 49-ю ракетку мира в двух сетах — 7:5, 6:3. Спортсмены провели на травяном корте примерно 1,5 часа.

Россиянин реализовал два брейк-пойнта из трех возможных, допустил одну двойную ошибку и выполнил три подачи навылет. Бергсу удалось выполнить шесть эйсов. В то же время он допустил шесть двойных ошибок и не реализовал два брейк-пойнта.

Во втором круге Карен Хачанов сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима. Теннисисты встретятся друг с другом в четвертый раз. На данный момент счет в противостоянии — 2−1 в пользу канадца. Их последний совместный поединок состоялся три года назад в четвертьфинале турнира в нидерландском Хертогенбосе.

29-летний Хачанов занимает 22-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина семь побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом спортсмена на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2022 году и Australian Open в 2023-м.

В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде. В финале турнира в Токио Карен в двух сетах уступил представителю Германии Александру Звереву. В том же году Хачанов в составе российской команды стал обладателем Кубка Дэвиса.