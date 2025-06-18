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Андреева и Шнайдер проиграли на старте парного турнира в Берлине

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти во второй круг парного турнира WTA-500 в Берлине.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: VCG/VCG via Getty Images

В стартовом матче россиянки уступили Тимее Бабош из Венгрии и Луизе Стефани из Бразилии со счетом 6:4, 4:6, 5:10.

Матч продолжался 1 час 27 минут. Россиянки один раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали один из семи брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде Бабош и Стефани встретятся с Паулой Бадосой из Испании и Онс Жабер из Туниса.

Ранее Андреева закончила выступления в одиночном разряде, неожиданно проиграв в первом круге польке Магдалене Френх (6:2, 5:7, 0:6). Шнайдер во втором круге сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Андреева и Шнайдер образовали пару прошлым летом перед Олимпиадой-2024, где они дошли до финала, проиграв итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани (6:2, 1:6, 7:10). В общей сложности российский дуэт одержал 30 побед в 39 матчах и выиграл в этом году два парных турнира — в Брисбене и Майами.