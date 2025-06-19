Карен Хачанов вышел в ¼ финала турнира в Галле

22-я ракетка мира Хачанов встречался с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом, который занимает 27-е место в рейтинге АТР. Хачанов одержал победу в трех сетах со счетом 6:3, 1:6, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 40 минут.
За выход в полуфинал турнира Хачанов поборется с победителем матча между 14-й ракеткой мира россиянином Андреем Рублевым и представителем Аргентины Томасом Мартином Этчеверри.
Счет личных встреч между Рублевым и Хачановым — 3:2 в пользу Карена. В последний раз спортсмены играли друг с другом в 2023 году на турнире в Мадриде. Тогда Хачанов обыграл Андрея в двух сетах со счетом 7:6, 6:4.
Турнир категории АТР 500 в немецком Галле завершится 22 июня. Его общий призовой фонд составляет более €2,5 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале 23-летний Синнер обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача. Ранее Хуркач снялся с турнира и потеряет 330 очков. По итогам недели он опустится, как минимум, на девять строчек в мировом рейтинге.