Карен Хачанов вышел в ¼ финала турнира в Галле

Счет личных встреч между Рублевым и Хачановым — 3:2 в пользу Карена. В последний раз спортсмены играли друг с другом в 2023 году на турнире в Мадриде. Тогда Хачанов обыграл Андрея в двух сетах со счетом 7:6, 6:4.