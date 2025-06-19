Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Берлине

12-я ракетка мира Шнайдер встретилась с чемпионкой Уимблдона-2023 Маркетой Вондроушовой из Чехии. Вондроушова занимает 164-е место в мировом рейтинге. Спортсменка недавно вернулась в тур после операции на плече. Шнайдер уступила Вондроушовой в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 3:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 20 минут.