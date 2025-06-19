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Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Берлине

Российская теннисистка Диана Шнайдер уступила в матче второго круга турнира категории WTA 500 в Берлине.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

12-я ракетка мира Шнайдер встретилась с чемпионкой Уимблдона-2023 Маркетой Вондроушовой из Чехии. Вондроушова занимает 164-е место в мировом рейтинге. Спортсменка недавно вернулась в тур после операции на плече. Шнайдер уступила Вондроушовой в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 3:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 20 минут.

В следующем круге Вондроушова сыграет против Онс Жабер из Туниса. Именно эту теннисистку чешка обыграла в финальном матче на Уимблдоне в 2023 году.

В прошлом сезоне Диана Шнайдер завоевала пять титулов на разных покрытиях. На травяном турнире категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге Шнайдер обыграла Донну Векич из Хорватии.

В этом сезоне на счету Шнайдер два титула в парном разряде. 21-летняя россиянка в паре с Миррой Андреевой стала победительницей турнира в австралийском Брисбене и в Майами.

Турнир категории WTA 500 в Берлине завершится 22 июня. Его общий призовой фонд составляет €925,6 тысяч. Действующей победительницей соревнований является американка Джессика Пегула, которая в прошлогоднем финале обыграла россиянку Анну Калинскую.