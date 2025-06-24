На территории Уимблдона установят статую в честь Энди Маррея

«Мы хотим установить здесь статую Энди Маррея, и мы тесно сотрудничаем с ним и его командой. Планируем открыть ее в 150-ю годовщину нашего первого чемпионата, который состоялся в 1877 году. Энди должен быть по праву очень вовлечен в это, и он и его команда будут», — заявила председатель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Дебби Джеванс в подкасте ainslie + ainslie Performance People.