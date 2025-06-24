На территории Уимблдона установят статую в честь Энди Маррея

Руководство Уимблдона заявило о планах возвести статую в честь британского теннисиста Энди Маррея. Ожидается, что проект реализуют к 150-летию Уимблдона, которое будет отмечаться в 2027 году. Сам Маррей также примет участие в разработке скульптуры.
«Мы хотим установить здесь статую Энди Маррея, и мы тесно сотрудничаем с ним и его командой. Планируем открыть ее в 150-ю годовщину нашего первого чемпионата, который состоялся в 1877 году. Энди должен быть по праву очень вовлечен в это, и он и его команда будут», — заявила председатель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Дебби Джеванс в подкасте ainslie + ainslie Performance People.
Энди Маррей — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. Он завершил карьеру в августе прошлого года. Британец выигрывал Уимблдонский турнир в 2013 и 2016 годах, также в его активе победа на Открытом чемпионате США‑2012.
Маррей является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в одиночном разряде. Он выиграл Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году, после чего повторил свой успех на Олимпиаде-2016 в Рио. Также на домашней Олимпиаде в Лондоне Маррей завоевал серебро в миксте в паре с Лорой Робсон.