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«В этом прикол или не прикол». Медведев — о поражении от Бублика

22 июня завершился турнир в Галле категории ATP 500 с призовым фондом 2,52 млн евро. В финале представитель Казахстана Александр Бублик переиграл Даниила Медведева.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев в интервью YouTube-каналу «Больше» признался, что у него осталось неприятное послевкусие после поражения в финале турнира ATP-500 в Галле с Александром Бубликом — 3:6, 6:7 (4:7).

«В этом прикол или не прикол тенниса, что турнир действительно был крутой. Я играл в свой лучший теннис за долгое время. Были классные матчи — и по ощущениям на корте. Естественно, против Саши Зверева был крутой матч. Но, когда ты не победитель турнира, все равно ты недоволен», — заявил он.

Даниил Медведев уступил Бублику впервые за семь матчей. Представитель Казахстана выиграл пятый трофей в карьере и первый в этом году. В ⅛ финала турнира Бублик неожиданно победил первую ракетку мира Янника Синнера, а в полуфинале — россиянина Карена Хачанова.

29‑летний Медведев дошел до финала турнира под эгидой ATP впервые с марта 2024 года. Тогда россиянин уступил в решающем матче «Мастерса» в Индиан‑Уэллсе испанцу Карлосу Алькарасу. Сейчас Медведев занимает 9-е место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов ATP.

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