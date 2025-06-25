«В этом прикол или не прикол». Медведев — о поражении от Бублика

«В этом прикол или не прикол тенниса, что турнир действительно был крутой. Я играл в свой лучший теннис за долгое время. Были классные матчи — и по ощущениям на корте. Естественно, против Саши Зверева был крутой матч. Но, когда ты не победитель турнира, все равно ты недоволен», — заявил он.