Александрова сыграет в ¼ финала Бад-Хомбурга против Швентек

18-я ракетка мира Александрова встречалась с представительницей Греции Марией Саккари, которая занимает 85-ю строчку рейтинга WTA. Матч завершился победой россиянки в трех сетах со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 6:3. Девушки провели на корте 2 часа 14 минут.
В следующем круге Екатерина Александрова сыграет против 8-й ракетки мира Иги Швентек из Польши. Ранее теннисистки встречались между собой пять раз. Три победы на счету Швентек. Два раза была сильнее Александрова. В последнем матче, который прошел на турнире в Майами в 2024 году, 30-летняя россиянка обыграла Швентек в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.
В этом сезоне Александрова завоевала один титул. Она стала победительницей турнира категории WTA 500 в австрийском Линце. В финале россиянка одержала победу над украинкой Даяной Ястремской.
Турнир категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге завершится 28 июня. Его общий призовой фонд составляет $1,06 млн. Действующей победительницей соревнований является россиянка Диана Шнайдер. Она не смогла защитить титул, проиграв в первом круге представительнице Хорватии Донне Векич.