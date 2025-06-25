Александрова сыграет в ¼ финала Бад-Хомбурга против Швентек

В следующем круге Екатерина Александрова сыграет против 8-й ракетки мира Иги Швентек из Польши. Ранее теннисистки встречались между собой пять раз. Три победы на счету Швентек. Два раза была сильнее Александрова. В последнем матче, который прошел на турнире в Майами в 2024 году, 30-летняя россиянка обыграла Швентек в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.