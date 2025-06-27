Марафоны на корте: самые продолжительные теннисные матчи

11 часов 5 минут. Джон Изнер — Николя Маю. Уимблдон. 1-й круг
Матч между американцем Джоном Изнером и французом Николя Маю вошел в историю как самый продолжительный в истории тенниса. Их встреча в первом круге Уимблдона 2010 года длилась 11 часов и 5 минут, растянувшись на три дня — с 22 по 24 июня. Она завершилась победой Изнера со счетом 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 70:68. Решающий пятый сет сам по себе стал рекордом. Он продолжался 8 часов 11 минут. Игра стала настоящим испытанием выносливости и психики: спортсмены демонстрировали не только мастерство, но и нечеловеческую стойкость.
Судья провел на вышке более 10 часов, а табло на корте № 18 даже вышло из строя. После матча оба игрока были удостоены специальной награды за историческое достижение. Этот поединок не только шокировал теннисный мир, но и стал символом предельной самоотдачи и уважения к спорту.
7 часов 1 минута. Томаш Бердых / Лукаш Росол — Стэн Вавринка / Марко Чудинелли. Кубок Дэвиса-2013. 1-й круг
Парный матч между чехами Томашем Бердыхом и Лукашом Росолом и швейцарцами Стэном Вавринкой и Марко Чудинелли в рамках Кубка Дэвиса-2013 стал одним из самых продолжительных в истории турнира. Встреча состоялась 2 февраля и длилась 7 часов и 1 минуту, завершившись победой Чехии со счетом 6:4, 5:7, 6:4, 6:7 (3), 24:22. Это был настоящий марафон, особенно в пятом сете, где спортсмены отказывались сдаваться, несмотря на усталость.
Этот матч стал самым длинным парным поединком в истории Кубка Дэвиса. Чехи одержали победу благодаря невероятной выносливости и сыгранности, а зрители стали свидетелями настоящей борьбы характеров и командного духа. Поединок стал жемчужиной того сезона и одним из символов Кубка Дэвиса как турнира на пределе возможностей.
6 часов 43 минуты. Леонардо Майер — Жоао Соуза. Кубок Дэвиса-2015. 1-й круг
Поединок между аргентинцем Леонардо Майером и португальцем Жоао Соуза в рамках Кубка Дэвиса-2015 стал самым долгим одиночным матчем в истории этого турнира. Встреча прошла 8 марта в Буэнос-Айресе и продолжалась 6 часов и 43 минуты, завершившись победой Майера со счетом 7:6 (4), 7:6 (5), 5:7, 5:7, 15:13.
Обеим сторонам пришлось бороться не только с соперником, но и с собственным изнеможением, ведь матч проходил в жарких условиях и на медленном грунтовом покрытии. Игра стала примером упорства и физической выносливости: теннисисты обменивались брейками, спасали матчболы и не отпускали друг друга ни на шаг. В итоге Леонардо Майер принес Аргентине ключевое очко.
6 часов 36 минут. Кевин Андерсон — Джон Изнер. Уимблдон. ½ финала
13 июля 2018 года южноафриканец Кевин Андерсон и американец Джон Изнер провели один из самых долгих полуфиналов в истории турниров «Большого шлема». Их встреча на Уимблдоне длилась 6 часов и 36 минут, завершившись победой Андерсона со счетом 7:6 (6), 6:7 (5), 6:7 (9), 6:4, 26:24.
Матч стал самым продолжительным полуфиналом в истории Уимблдона и вторым по длительности матчем в истории профессионального тенниса. На протяжении всего поединка оба игрока держались за счет мощной подачи, а в пятом сете каждый гейм был испытанием на прочность. Из-за этого матча финал был отложен, а в правила Уимблдона позже внесли изменения — теперь решающие сеты заканчиваются тай-брейком при счете 12:12. Это была не просто игра — это был физический и ментальный марафон, определивший судьбу целого турнира.
6 часов 33 минуты. Фабрис Санторо — Арно Клеман. «Ролан Гаррос». 1-й круг
Матч между французами Фабрисом Санторо и Арно Клеманом в первом круге Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос» 2004 года стал настоящей эпопеей. Игра продолжалась 6 часов и 33 минуты и растянулась на два дня, завершившись победой Санторо со счетом 6:4, 6:3, 6:7 (5), 3:6, 16:14.
Это был самый долгий матч в истории турниров «Большого шлема» на тот момент. Несмотря на статус лишь первого круга, матч стал образцом драматургии и физического выносливого тенниса. На медленном грунте соперники боролись за каждый розыгрыш, чередуя изнуряющие обмены ударами с эмоциональными всплесками. Зрители, заполнившие трибуны, наблюдали за игрой, в которой не было фаворита — только двое упрямцев, отказавшихся уступать. Поединок надолго остался в памяти болельщиков как символ упорства и настоящего боевого духа.
Бонус. 6 часов 20 минут. Марат Сафин / Евгений Кафельников — Давид Налбандян / Лукас Арнольд-Кер. Кубок Дэвиса-2002. ½ финала
Один из самых напряженных и продолжительных парных матчей в истории Кубка Дэвиса состоялся в полуфинале 2002 года между сборными России и Аргентины. Российский дуэт Марат Сафин / Евгений Кафельников сражался против аргентинцев Давида Налбандяна и Лукаса Арнольда-Кера. Матч длился 6 часов и 20 минут, завершившись победой аргентинцев со счетом 6:4, 6:4, 5:7, (35:6), 19:17.
Это была не просто игра — это был настоящий марафон, в котором россияне, проигрывая два сета, сумели совершить камбэк, но уступили в решающий момент. Каждый гейм становился испытанием на прочность, а зрители стали свидетелями подлинной командной работы, силы духа и характера. Позднее Сафин принес России победное очко и вывел в финал турнира, где россияне обыграли сборную Франции.