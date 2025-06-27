Марафоны на корте: самые продолжительные теннисные матчи

Матч стал самым продолжительным полуфиналом в истории Уимблдона и вторым по длительности матчем в истории профессионального тенниса. На протяжении всего поединка оба игрока держались за счет мощной подачи, а в пятом сете каждый гейм был испытанием на прочность. Из-за этого матча финал был отложен, а в правила Уимблдона позже внесли изменения — теперь решающие сеты заканчиваются тай-брейком при счете 12:12. Это была не просто игра — это был физический и ментальный марафон, определивший судьбу целого турнира.