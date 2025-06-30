Старт Уимблдона, Братский кубок и плей-офф клубного ЧМ: что посмотреть сегодня

Теннис. Уимблдон. Мужчины. 1-й круг. Бенжамен Бонзи (Франция, 64) — Даниил Медведев (Россия, 9)
13:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Первая ракетка России Даниил Медведев начинает новый путь на Уимблдоне матчем с французом Бенжаменом Бонзи. Даниил два года подряд доходил до полуфинала турнира и никогда не проигрывал в первом круге, но в этом сезоне на турнирах Большого шлема он играет откровенно плохо. Медведев уверенно чувствует себя на траве, и очень важно начать этот турнир с победы, чтобы обрести уверенность и поймать ритм. Соперник для этого более чем подходящий.
Теннис. Уимблдон. Женщины. 1-й круг. Анастасия Павлюченкова (Россия, 50) — Айла Томлянович (Австралия, 79)
18:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Павлюченкова выходит на Уимблдон в хорошем настроении после полуфинала в Истбурне и стремится улучшить результаты после сложного сезона. 33-летняя россиянка начинает борьбу на Уимблдоне матчем с хорошо знакомой Айлой Томлянович, которая дважды подряд доходила до четвертьфинала Уимблдона. В личных встречах Павлюченкова уверенно лидирует 3−0, она обыгрывала австралийку на харде, индоре и грунте. Сможет ли Павлюченкова подтвердить свое преимущество и на траве? Матч без явной фаворитки, который обещает быть напряженным и равным, и вполне может затянуться на три сета.
Футбол. Братский кубок, 1-й тур. «Динамо» Москва (Россия) — ОФК (Сербия)
19:00. Где смотреть: «Матч ТВ».
Московское «Динамо» начинает подготовку к новому сезону под руководством рулевого сборной России Валерия Карпина через ставший уже традиционным товарищеский турнир — Братский кубок. В соперниках клуб, занявший четвертое место в чемпионате Сербии, способный оказать достойный уровень сопротивления. Эта встреча — отличная возможность увидеть в деле молодых игроков «Динамо» и оценить первые тактические идеи Валерия Карпина. Матч пройдет на «ВТБ-Арене» при привычном «бело-голубом» антураже, поэтому для тех, кто уже соскучился по российскому футболу, этот матч определенно must-see.
Футбол. Клубный чемпионат мира. ⅛ финала. «Интер» (Италия) — «Флуминенсе» (Бразилия)
22:00. Где смотреть: Okko.
«Интер» уверенно прошел групповой этап клубного ЧМ, не проиграв ни одного матча при новом тренере Кристиане Киву. «Флуминенсе» тоже не знает поражений, на групповом этапе засушил «Боруссию» (0:0) и идет на серии из девяти матчей без поражений. Для «Интера» эта встреча станет первой против бразильского клуба с 1969 года. Матч, скорее всего, пройдет в экстремальных условиях — в Шарлотт сегодня обещают 35-градусную жару и угрозу грозы. Эти условия определенно сыграют на руку «Флуминенсе», который предпочитает медленный темп и игру от обороны. Поэтому «Интеру» придется серьезно поработать, чтобы пройти дальше и не уехать домой раньше времени.
Футбол. Клубный чемпионат мира. ⅛ финала. «Манчестер Сити» (Англия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)
04:00. Где смотреть: Okko.
«Манчестер Сити» пока самая яркая команда турнира. Команда Пепа Гвардиолы выиграла все три матча на групповом этапе с общим счетом 13:2, забив в том числе пять мячей в ворота «Ювентуса». «Аль-Хиляль» также достойно провел групповой этап, не проиграв ни «Реалу», ни «Зальцбургу», пропустив в трех матчах всего один мяч. Таким образом, лучшее нападение турнира сойдется против лучшей защиты. Саудовский клуб месяц назад возглавил Симоне Индзаги, который в случае сенсационного прохода в четвертьфинал, может выйти на свой бывший клуб — «Интер». Возможно, ему есть чем удивить английский гранд. А еще можно поболеть за обладателя российского паспорта Малкома, который на этом турнире еще не сказал своего слова.