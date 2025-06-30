Старт Уимблдона, Братский кубок и плей-офф клубного ЧМ: что посмотреть сегодня

«Манчестер Сити» пока самая яркая команда турнира. Команда Пепа Гвардиолы выиграла все три матча на групповом этапе с общим счетом 13:2, забив в том числе пять мячей в ворота «Ювентуса». «Аль-Хиляль» также достойно провел групповой этап, не проиграв ни «Реалу», ни «Зальцбургу», пропустив в трех матчах всего один мяч. Таким образом, лучшее нападение турнира сойдется против лучшей защиты. Саудовский клуб месяц назад возглавил Симоне Индзаги, который в случае сенсационного прохода в четвертьфинал, может выйти на свой бывший клуб — «Интер». Возможно, ему есть чем удивить английский гранд. А еще можно поболеть за обладателя российского паспорта Малкома, который на этом турнире еще не сказал своего слова.