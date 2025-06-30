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Арина Соболенко выиграла в первом круге Уимблдона

Первая ракета мира из Беларуси начала турнир с победы в двух сетах.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла Карсон Брэнстин из Канады в первом круге турнира Уимблдона со счетом 6:1, 7:5.

Матч длился 1 час 14 минут. За это время Соболенко выполнила 3 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. У Брэнстин 7 эйсов и 4 двойные ошибки.

«Я очень счастлива вернуться, быть здоровой. Участвовать в этом прекрасном турнире. В прошлом году я была очень подавлена, что не смогла прочувствовать эту атмосферу. Я очень довольна выступлением. Счастлива, что прошла дальше. Спасибо вам, ребята, за то, что вы создали такую ​​прекрасную атмосферу. Если бы мне кто-то сказал, что я буду играть первый матч на Уимблдоне при полном стадионе, я бы не поверила. Большое спасибо», — сказала спортсменка на корте после матча.

В следующем круге Соболенко сыграет с победительницей пары Лулу Сан (Новая Зеландия) — Мария Боузкова (Чехия).