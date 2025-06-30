Арина Соболенко выиграла в первом круге Уимблдона

«Я очень счастлива вернуться, быть здоровой. Участвовать в этом прекрасном турнире. В прошлом году я была очень подавлена, что не смогла прочувствовать эту атмосферу. Я очень довольна выступлением. Счастлива, что прошла дальше. Спасибо вам, ребята, за то, что вы создали такую ​​прекрасную атмосферу. Если бы мне кто-то сказал, что я буду играть первый матч на Уимблдоне при полном стадионе, я бы не поверила. Большое спасибо», — сказала спортсменка на корте после матча.