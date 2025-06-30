Диана Шнайдер уверенно вышла во второй круг Уимблдона

15-я ракетка мира Диана Шнайдер успешно начала выступление на Уимблдоне-2025, обыграв в первом круге японку Моюку Утидзиму, занимающую 72-ю строчку рейтинга WTA. Итоговый счёт встречи — 7:6 (7:5), 6:3 в пользу российской спортсменки.
Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. За это время Шнайдер смогла трижды подать навылет, дважды допустила двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из шести возможных. У Утидзимы в активе три эйса, трижды она ошиблась на подаче, и реализовала один брейк-пойнт из двух предоставленных возможностей.
Шнайдер во втором круге турнира встретится с француженкой Дианой Парри (118-я в рейтинге WTA).
В прошлом сезоне Шнайдер удалось дойти до третьего круга Уимблдона, где уступила американке Эмме Наварро.