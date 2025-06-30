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Диана Шнайдер уверенно вышла во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла японку Моюку Утидзиму в первом круге Уимблдона — 7:6 (7:5), 6:3.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

15-я ракетка мира Диана Шнайдер успешно начала выступление на Уимблдоне-2025, обыграв в первом круге японку Моюку Утидзиму, занимающую 72-ю строчку рейтинга WTA. Итоговый счёт встречи — 7:6 (7:5), 6:3 в пользу российской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. За это время Шнайдер смогла трижды подать навылет, дважды допустила двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из шести возможных. У Утидзимы в активе три эйса, трижды она ошиблась на подаче, и реализовала один брейк-пойнт из двух предоставленных возможностей.

Шнайдер во втором круге турнира встретится с француженкой Дианой Парри (118-я в рейтинге WTA).

В прошлом сезоне Шнайдер удалось дойти до третьего круга Уимблдона, где уступила американке Эмме Наварро.