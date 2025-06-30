Диана Шнайдер уверенно вышла во второй круг Уимблдона

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. За это время Шнайдер смогла трижды подать навылет, дважды допустила двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из шести возможных. У Утидзимы в активе три эйса, трижды она ошиблась на подаче, и реализовала один брейк-пойнт из двух предоставленных возможностей.