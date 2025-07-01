Медведев высказался о вылете в первом круге Уимблдона

«Это тяжело, грустно. Матч окончен, так что я ничего не могу изменить. Мне показалось, что он сыграл очень хорошо, а я — не так уж плохо. Поэтому, да, не думаю, что мог бы сделать сильно больше. Это трава, возможно, я мог бы лучше подавать на тай-брейках. Я удивлен его уровнем. Знаю, что он может хорошо играть, но был бы удивлен, если бы увидел у него еще один такой матч в этом сезоне. Меня поразило, что он выдал такую игру именно сегодня, но такое бывает. Все зависит от ощущений», — приводит слова Медведева Punto de Break.