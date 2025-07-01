Медведев высказался о вылете в первом круге Уимблдона

Напомним, в первом раунде третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Медведев уступил французскому теннисисту Бенджамину Бонзи в четырех сетах со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6.
«Это тяжело, грустно. Матч окончен, так что я ничего не могу изменить. Мне показалось, что он сыграл очень хорошо, а я — не так уж плохо. Поэтому, да, не думаю, что мог бы сделать сильно больше. Это трава, возможно, я мог бы лучше подавать на тай-брейках. Я удивлен его уровнем. Знаю, что он может хорошо играть, но был бы удивлен, если бы увидел у него еще один такой матч в этом сезоне. Меня поразило, что он выдал такую игру именно сегодня, но такое бывает. Все зависит от ощущений», — приводит слова Медведева Punto de Break.
В прошлом году россиянин дошел до полуфинала. Таким образом, занимающий девятое место в рейтинге АTP перед стартом Уимблдона Медведев потеряет 790 очков, у него останется 2630 баллов. Он опустится минимум на 14-е место.
Уимблдон стартовал 30 июня в Лондоне и завершится 13 июля. Общий призовой фонд соревнований вырос на 8,2% в сравнении с предыдущим годом: с £50 до £53,5 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по £3 млн.