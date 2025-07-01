Мирра на Уимблдоне, армейское дерби и «Реал» — «Ювентус»: что посмотреть сегодня

После неожиданного вылета Медведева в первом круге сразу становится тревожно за первую ракетку России в женском разряде. В прошлом году Андреева не смогла преодолеть этот барьер, проиграв в трех сетах своей ровеснице Бренде Фрухвиртовой. В этом году, похоже, проблемы россиянки на травяных кортах никуда не ушли — этим летом она одержала лишь одну победу на турнирах в Берлине и Бад-Хомбурге. Соперница Андреевой в первом круге — египтянка Маяр Шериф, которая на 11 лет ее старше, но особых успехов на турнирах Большого шлема не имеет. Мирре досталась хорошая сетка на старте Уимблдона с комфортным уровнем соперников, чтобы постепенно вкатиться в турнир и попытаться набрать уверенность на непростом для себя покрытии.