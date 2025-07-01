Мирра на Уимблдоне, армейское дерби и «Реал» — «Ювентус»: что посмотреть сегодня

Теннис. Уимблдон. Женщины. 1-й круг. Мирра Андреева (Россия, 7) — Маяр Шериф (Египет, 86)
16:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
После неожиданного вылета Медведева в первом круге сразу становится тревожно за первую ракетку России в женском разряде. В прошлом году Андреева не смогла преодолеть этот барьер, проиграв в трех сетах своей ровеснице Бренде Фрухвиртовой. В этом году, похоже, проблемы россиянки на травяных кортах никуда не ушли — этим летом она одержала лишь одну победу на турнирах в Берлине и Бад-Хомбурге. Соперница Андреевой в первом круге — египтянка Маяр Шериф, которая на 11 лет ее старше, но особых успехов на турнирах Большого шлема не имеет. Мирре досталась хорошая сетка на старте Уимблдона с комфортным уровнем соперников, чтобы постепенно вкатиться в турнир и попытаться набрать уверенность на непростом для себя покрытии.
Футбол. Братский кубок, 1-й тур. ЦСКА (Россия) — «Партизан» (Сербия)
19:00. Где смотреть: «Матч ТВ».
ЦСКА входит в новый сезон под руководством Фабио Челестини — перспективного европейского тренера, который поднял «Базель» со дна до победы в швейцарском чемпионате. Швейцарец постепенно знакомится с игроками, активно заигрывает молодежь и находится в поисках подходящего для команды стиля игры. Облик нового ЦСКА уже проявится в матчах Братского кубка, где первым соперником армейцев будет вице-чемпион Сербии. Достойный уровень сопротивления даст ЦСКА возможность проверить себя на фоне организованной и опытной команды. Примечательно, что «Партизан» также считается армейским клубом, поэтому товарищеский матч приобретает оттенок дерби.
Футбол. Клубный чемпионат мира. ⅛ финала. «Реал Мадрид» (Испания) — «Ювентус» (Италия)
22:00. Где смотреть: Okko.
Самая громкая вывеска ⅛ финала клубного ЧМ в США. Мадридцы под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо с каждой игрой прибавляют. «Реал» не проигрывает на клубном ЧМ уже на протяжении 13 матчей, а еврокубковую стадию ⅛ финала проходил 13 раз за 15 последних лет. «Ювентус» дал повод сомневаться в себе после разгрома от «Манчестер Сити» (2:5) в последнем матче группового этапа, но атака «бьянконери», забившая 11 мячей, выглядит впечатляюще. Все говорит о том, что нас ждет. зрелищная дуэль с немалым количеством голов.
Футбол. Клубный чемпионат мира. ⅛ финала. «Боруссия Дортмунд» (Германия) — «Монтеррей» (Мексика)
04:00. Где смотреть: Okko.
«Боруссия» и «Монтеррей» разыграют между собой последнюю путевку в четвертьфинал клубного ЧМ. Дортмундцы особо не впечатлили по ходу турнира, сыграв вничью с «Флуминенсе» и добившись побед с минимальным перевесом над «Мамелоди» и «Ульсаном». При этом африканская команда трижды сумела поразить ворота Грегора Кобеля. «Монтеррей» на турнире в США играет от обороны, успешно сумев засушить «Интер» и «Ривер Плейт». Мексиканская команда, ведомая Серхио Рамосом, вполне способна преподнести сюрприз в предстоящем поединке. «Флуминенсе» и «Аль-Хилялю» уже удалось сотворить сенсации, теперь очередь представителя КОНКАКАФ попробовать повторить их подвиг.