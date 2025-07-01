Соболенко сравнила Синнера и Джоковича после тренировок с ними

Напомним, Соболенко тренировалась с первой ракеткой мира Синнером и 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» Джоковичем перед стартом Уимблдона.
— Мы видели, что ты тренировалась перед стартом турнира с Синнером и Джоковичем. Сравни их для нас. Кто лучше бьет: Янник или Новак?
— О, нет-нет. Я не хочу никого задеть. Они оба невероятны. Один — легендарный теннисист, второй — будущая легенда тенниса. Боже, было просто невероятно тренироваться с ними. Когда ты видишь того, с кого стараешься брать пример, то не можешь не обдумывать то, что происходит на другой стороне сетки от тебя. Ты можешь научиться многому от величайших теннисистов. И я многому научилась. Потом пару дней я была очень уставшая, потому что они играют с безумной интенсивностью. Но сейчас, когда играю, уже вижу, как немного настраиваю свою игру, учитывая кое-какие технические особенности, которые взяла из тех тренировок. Так что это было просто невероятно, и я очень надеюсь, что в будущем снова удастся немного поиграть с ребятами. Это очень многому учит , — приводит слова Соболенко Tennis Channel.
Арина Соболенко успешно стартовала на Уимблдоне, обыграв Карсон Брэнстин из Канады. В следующем круге представительница Беларуси сыграет с Марией Боузковой из Чехии.
Третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд соревнований вырос на 8,2% в сравнении с предыдущим годом: с £50 до £53,5 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по £3 млн.