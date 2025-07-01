Соболенко сравнила Синнера и Джоковича после тренировок с ними

— О, нет-нет. Я не хочу никого задеть. Они оба невероятны. Один — легендарный теннисист, второй — будущая легенда тенниса. Боже, было просто невероятно тренироваться с ними. Когда ты видишь того, с кого стараешься брать пример, то не можешь не обдумывать то, что происходит на другой стороне сетки от тебя. Ты можешь научиться многому от величайших теннисистов. И я многому научилась. Потом пару дней я была очень уставшая, потому что они играют с безумной интенсивностью. Но сейчас, когда играю, уже вижу, как немного настраиваю свою игру, учитывая кое-какие технические особенности, которые взяла из тех тренировок. Так что это было просто невероятно, и я очень надеюсь, что в будущем снова удастся немного поиграть с ребятами. Это очень многому учит , — приводит слова Соболенко Tennis Channel.