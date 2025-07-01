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Третья ракетка мира неожиданно проиграла на старте Уимблдона

Американка Джессика Пегула уступила 116-й ракетке мира в первом круге Уимблдона.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Третья ракетка мира Джессика Пегула сенсационном проиграла в первом круге Уимблдона. На старте турнира Большого шлема в Великобритании американская теннисистка в двух сетах уступила 116-й ракетке мира Элизабетте Коччаретто из Италии. Встреча, которая продлилась 59 минут, завершилась со счетом 2:6 3:6.

Соперницей Коччаретто во втором круге станет американка Кэти Волынец или немка Татьяна Мария.

На предыдущем турнире «Большого шлема» Пегула уступила на тот момент 361-й ракетке мира Лоис Буассон из Франции, которая в итоге дошла на «Ролан Гаррос» до полуфинала.

Действующей чемпионкой Уимблдонского турнира в одиночном разряде является чешка Барбора Крейчикова. Теннисистка в финале 2024 года победила итальянку Жасмин Паолини.