Третья ракетка мира неожиданно проиграла на старте Уимблдона

Третья ракетка мира Джессика Пегула сенсационном проиграла в первом круге Уимблдона. На старте турнира Большого шлема в Великобритании американская теннисистка в двух сетах уступила 116-й ракетке мира Элизабетте Коччаретто из Италии. Встреча, которая продлилась 59 минут, завершилась со счетом 2:6 3:6.