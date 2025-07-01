Третья ракетка мира неожиданно проиграла на старте Уимблдона

Третья ракетка мира Джессика Пегула сенсационном проиграла в первом круге Уимблдона. На старте турнира Большого шлема в Великобритании американская теннисистка в двух сетах уступила 116-й ракетке мира Элизабетте Коччаретто из Италии. Встреча, которая продлилась 59 минут, завершилась со счетом 2:6 3:6.
Соперницей Коччаретто во втором круге станет американка Кэти Волынец или немка Татьяна Мария.
На предыдущем турнире «Большого шлема» Пегула уступила на тот момент 361-й ракетке мира Лоис Буассон из Франции, которая в итоге дошла на «Ролан Гаррос» до полуфинала.
Действующей чемпионкой Уимблдонского турнира в одиночном разряде является чешка Барбора Крейчикова. Теннисистка в финале 2024 года победила итальянку Жасмин Паолини.